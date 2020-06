Tử hình người phụ nữ mua bán hàng cấm chưa nhận hoa hồng

Ngày 5-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên tử hình Vũ Thị Thu Hằng (sinh năm 1978, Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma tuý, phạt tiền 20 triệu đồng.

Sáng 1-7-2019, trước cửa chợ An Đông (phường 9, quận 5), công an bắt quả tang Hằng có hành vi cất giấu ma túy đem đi bán cho người khác. Công an thu giữ được tám chiếc giày màu đen bên trong chứa 3.922 viên nén là hơn 1,3 kg ma tuý thể rắn.

Sau đó, công an còn khám xét nơi ở của Hằng tại Cao ốc B, chung cư Ngô Gia Tự (phường 3, Quận 10) thu giữ thêm lượng ma túy lớn.



Bị cáo Hằng tại phiên xử. Ảnh: HOÀNG YẾN

Quá trình điều tra, Hằng khai từ tháng 5-2019 đi chơi tại sòng bạc Campuchia quen biết một người tên Ty (không rõ lai lịch) bán ma túy. Một tháng sau, người này đặt vấn đề chuyển ma túy từ Campuchia về Hà Nội cho một người tên Hà.



Lần thứ nhất, Hà mua ma túy với giá 5.000 USD 1000 viên thuốc lắc. Hằng được hứa hẹn sẽ có 300 USD tiền công.

Sau khi nhận "hàng" tại khu vực quận 10, Hằng về chia ra từng gói nhỏ cất giấu trong hai chiếc giày để nguỵ trang. Sau đó, Hằng thuê xe ôm chở ra ga Sài Gòn để gửi "hàng" đi Hà Nội. Tuy nhiên lần này Hằng vẫn chưa nhận tiền công.

Lần thứ hai, cuối tháng 6-2019, Hằng ra chợ Kim Biên Mua 40 đôi giày màu đen với giá hơn 2 triệu để cất giấu ma túy vào trong.

Sau khi nhận 4.000 viên thuốc lắc, Hằng đem về chỗ ở tự phân chia cho vào các chiếc giày, đang đem "hàng" đến cổng chợ An Đông để thuê xe chở ra ga Sài Gòn thì bị bắt quả tang.