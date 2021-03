Tuyên án vụ cho 27 người Trung Quốc ở Đà Nẵng trái phép

Chiều 26-3, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Cao Nguyễn Hồng Loan (quê Quảng Bình, kinh doanh khách sạn) và Wu Yong Can (quốc tịch Trung Quốc, đầu bếp) mỗi người 8 năm 6 tháng tù giam về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Ngoài ra, Wu Yong Can còn bị trục xuất khỏi Việt Nam ngay sau khi chấp hành xong bản án.

Tại tòa, Loan thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời tỏ thái độ ân hận, hối lỗi khi cho hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh “chui” lưu trú trái phép tại khách sạn.



Chủ tọa nói: “Trong thời điểm dịch căng thẳng như vậy, thậm chí Đà Nẵng mình phải hạn chế người dân đi lại để ứng phó với dịch bệnh. Vậy mà bị cáo vì lợi nhuận mà cho những người Trung Quốc, là những người đến từ vùng có dịch ở lại trái phép để thu lợi. Hành vi của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến chính bản thân bị cáo và cả xã hội”.



Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: T.AN

"Bị cáo biết việc làm của mình là nông nổi, sai trái"- bị cáo Loan nói và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về lo cho con nhỏ.

Về phần mình, bị cáo Wu Yong Can ban đầu nói không biết rõ 19 người Trung Quốc này là ai và không hiểu rõ luật pháp Việt Nam nên không biết mình có phạm tội hay không. Sau khi vị chủ tọa giải thích cặn kẽ thì bị cáo thừa nhận tội danh như truy tố của VKS.

HĐXX nhận định từ 29-6 đến 17-7-2020, để có tiền duy trì hoạt động của khách sạn, Loan đã câu kết với Wu Yong Can cho 27 người Trung Quốc không có giấy tờ, thị thực nhập cảnh Việt Nam trái phép ở lại khách sạn East Sea để thu lợi hơn 92 triệu đồng.

Cáo trạng của VKS là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, ảnh hưởng xấu tới an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt là trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, việc qua lại biên giới giữa các nước cũng như việc nhập cảnh, ở lại trái phép trên lãnh thổ quốc gia đang được quản lý hết sức nghiêm ngặt.

Các bị cáo biết rõ quy định này nhưng vẫn bất chấp pháp luật vừa thể hiện sự xem thường pháp luật Việt Nam, vừa đi ngược lại những nỗ lực của Nhà nước ra trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, bị cáo Wu Yong Can có nhân thân xấu, bị công an tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) truy nã nên cần phải bị xử lý nghiêm khắc.

Đối với Gao Liang Gu, tổ chức cho 19 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép và đưa số này đến cư trú tại khách sạn East Sea, đã phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Ngày 31-7-2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt giam Gao Liang Gu về tội tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và tội đưa hối lộ. Do đó, Công an Đà Nẵng đã tách ra và chuyển cho Công an Quảng Nam điều tra trong một vụ án khác.