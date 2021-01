Tuyên án vụ 'siêu trộm tôm' ở Cà Mau

Vụ án siêu trộm tôm mà TAND huyện Đầm Dơi, Cà Mau vừa tuyên án bắt nguồn từ phản ánh của PLO hồi tháng 5-2020. Theo đó, báo phản ánh chuyện thương lái giở trò trộm cắp tôm rất tinh vi. Nhờ hình ảnh từ camera an ninh, các nông dân mới biết hàng tấn tôm đã bị thương lái trộm khi cân tôm… Sau khi báo đăng, công an vào cuộc, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hàng loạt người tham gia vụ trộm.