Chiều 30-9, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh (ngụ TP Thủ Dầu Một) 20 triệu đồng về tội vu khống.

Bị hại trong vụ án này là ông PQD (hiện đang là phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương).

Từng được xác định không vu khống

Theo hồ sơ, năm 2011, bà Nguyễn Thị Thủy cho ông Trần Minh vay 13,5 tỉ đồng trong thời hạn ba tháng. Đến hẹn, ông Minh không trả tiền nên bà Thủy kiện đòi.

TAND TP Thủ Dầu Một công nhận thỏa thuận giữa hai bên với nội dung ông Minh phải trả cho bà Thủy 13,5 tỉ đồng. Bà Thủy ủy quyền cho ông Khanh thực hiện tất cả công việc liên quan đến việc thi hành án (THA). Sau đó, cơ quan THA cho rằng ông Minh không có tài sản để thi hành thỏa thuận trên.



Bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh tại tòa: Ảnh: VH

Cho rằng ông D (em vợ của ông Minh) đã can thiệp khiến cơ quan THA không tích cực xác minh tài sản để tổ chức THA nên ông Khanh có đơn kêu cứu, cứu xét kéo dài từ năm 2017 đến 2019.



Cuối năm 2017, sau khi nhận được đơn của ông Khanh, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khi ấy đã có văn bản chuyển đơn của ông đến Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị giám đốc công an tỉnh làm rõ nội dung đơn có liên quan đến ông D.

Ngày 10-11-2017, Công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Dương tổ chức họp liên ngành, bàn hướng giải quyết, xử lý đối với ông Khanh. Qua cuộc họp, liên ngành nhận thấy ông Khanh chưa thể hiện có xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông D và gia đình ông D. Do đó, không có cơ sở để xử lý ông về các hành vi làm nhục người khác; vu khống; lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm các quyền, lợi ích của công dân.

Đến ngày 12-1-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương lại khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Khanh về tội lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm các quyền, lợi ích của công dân. Tuy nhiên, VKS đã hủy quyết định khởi tố bị can.

Ông D có đơn yêu cầu làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Khanh. Lúc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thay đổi tội danh đối với ông Khanh thành tội vu khống.

Theo cơ quan điều tra, ông Khanh lợi dụng sự ủy quyền giải quyết vụ án, đã soạn đơn và gửi nhiều nơi, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của ông D. Hành vi của ông Khanh không gây thiệt hại về vật chất nhưng gây sự hiểu lầm, ảnh hưởng xấu đến danh dự của ông D. Hành vi đủ dấu hiệu cấu thành tội vu khống.

VKS đề nghị phạt tù, tòa chỉ phạt tiền

Trước đó, tại tòa, do ông D vắng mặt nên HĐXX đã công khai lời khai của ông. Bị hại cho rằng những nội dung tố cáo của ông Khanh không có thật, đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân và gia đình bị hại, gây hiểu nhầm từ các cấp, đồng nghiệp, nhân dân và ảnh hưởng đến bị hại tại nơi cư trú.

Trong khi đó, ông Khanh liên tục kêu oan, cho rằng không vu khống ông D và không đồng ý với cáo trạng.

Trình bày tại tòa, ông Khanh cho rằng trong những lá đơn gửi các cơ quan chức năng, ông có đặt nghi vấn cơ quan THA kiêng nể gia đình ông D trong việc THA. Việc nêu tên ông D và đặt nghi vấn trong đơn không phải tố cáo mà là mong cơ quan chức năng xem xét, cứu giúp gia đình vì không thể THA nhiều năm.

Ngoài ra, ông Khanh còn đưa ra tài liệu về việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa ông Trần Minh và người thân ông D. Theo ông Khanh, việc chuyển nhượng này nhằm làm mất khả năng trả nợ của ông Minh. Cụ thể, vào tháng 6-2011, ông Minh chuyển nhượng 10% vốn góp ở công ty cho người cháu của ông D sau khi vay tiền của bà Thủy hai tháng. Tháng 8-2011, ông Minh tiếp tục chuyển nhượng 80% cổ phần công ty.

Ba luật sư bào chữa cho ông Khanh cũng cho rằng quá trình điều tra vụ án có nhiều vi phạm về tố tụng. Nội dung vụ án không đủ kết tội ông Khanh nên đề nghị HĐXX tuyên ông Khanh không phạm tội.

Luật sư cũng cho rằng hiện ông D vẫn giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh và không bị xử lý vì nội dung đơn của ông Khanh nên ông D không bị thiệt hại…

Tuy nhiên, phía VKS vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Khanh 6-9 tháng tù và phạt 15 triệu đồng.

HĐXX nhận định bị cáo Khanh không có bất cứ bằng chứng nào về việc ông D can thiệp vào công việc THA và bị thế lực của ông D trù dập gia đình mình. Thế nhưng bị cáo vẫn làm nhiều đơn đề nghị và đơn xin cứu xét, đơn kêu cứu có nội dung không đúng sự thật đối với bị hại D gửi đến nhiều lãnh đạo, cơ quan Đảng và Nhà nước, cơ quan THA...

Việc này đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân ông D, gây sự hiểu nhầm, làm giảm lòng tin của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và đồng nghiệp đối với ông D.

Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy bị cáo có nhân thân tốt, xuất phát từ sự bức xúc của việc THA, phạm tội lần đầu… nên quyết định tuyên phạt bị cáo 20 triệu đồng.