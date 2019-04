Viện kiểm sát xin lỗi, người bị oan nói không đồng ý

Tóm tắt nội dung vụ việc Từ một tranh chấp dân sự về việc mua bán nhà, các cơ quan tiến hành tố tụng tại TP.HCM lại hình sự hóa. Năm 1995, sau nhiều lần điều tra, cơ quan CSĐT đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Chu Quang Hưng về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Viện KSND TP.HCM sau đó phê chuẩn các lệnh này và truy tố ông Hưng trước tòa. Cuối năm 1996, sau 13 tháng bị tạm giam, ông Hưng được trả tự do. Các cơ quan chức năng xác định những giao dịch của ông Hưng chỉ là các quan hệ dân sự; không đủ cơ cở cũng như chứng cứ để cáo buộc hành vi của ông Hưng cấu thành tội phạm. Năm 2005, Viện KSND TP.HCM ban hành quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án. Bảy cán bộ tư pháp trong các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án lần lượt nhận các hình thức kỷ luật nghiêm khắc vì để xảy ra oan sai. Sau nhiều lần làm việc, các cơ quan tố tụng của TP.HCM vẫn chưa thống nhất việc đền bù khi ông Hưng đề nghị xử lý hình sự các cán bộ để xảy ra sai phạm, đồng thời ông muốn bồi thường 1 đồng cho danh dự và 99 tỷ đồng cho tổn hại vật chất, tinh thần mà ông cũng như gia đình phải gánh chịu trong gần 24 năm qua.