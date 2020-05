Vụ cựu bí thư Bến Cát: VKS và Luật sư tranh luận căng thẳng

Đây là vụ án gây xôn sao dư luận, kéo dài hơn 2 năm vẫn chưa giải quyết xong. Vụ án này từng nhiều lần tạm hoãn vì nhiều lý do. Mới đây nhất khi HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thì phía cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương lại tách vụ án ra làm hai vụ án khác nhau. Công an đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với nhóm 4 bị can bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với 3 bị can Linh, Luân, Tâm. (bị can Thọ được tại ngoại từ khi bị khởi tố). Theo cáo trạng sau khi điều tra bổ sung, trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2008, bà Hồ Thị Hiệp (Giám đốc công ty An Tây) đã vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Sài Gòn hơn 72 tỉ đồng, thông qua 6 bản hợp đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm hơn 20 ha đất, nhà xưởng, máy móc của Công ty An Tây với trị giá theo thẩm định tài sản vào khoảng gần 81 tỉ đồng. Đến năm 2008, công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên ngân hàng BIDV đã đưa khoản vay này vào danh mục nợ xấu; sau đó, phải bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Thông qua môi giới, bị cáo Khanh đã cấu kết với bị cáo Hùng, Lộc và bà Hiệp mua toàn bộ tài sản thế chấp của bà Hiệp với giá hơn 33 tỷ. Tuy nhiên, ngân hàng BIDV chỉ thu hồi nợ số tiền hơn 7,7 tỷ đồng, gây thất thoát số tiền hơn 26 tỷ đồng. (Theo cáo trạng trước bị cáo Khanh đã mua đất của bà Hiệp với giá 46 tỉ đồng, Ngân hàng thu hồi được hơn 10 tỉ đồng và gây thất thoát gần 36 tỉ đồng).

3 bị can được thả về nhà, sau khi cơ quan CSĐT tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can. Ảnh: LÊ ÁNH