Vụ dùng nhục hình ở Trại giam Long Hòa: Mẹ nạn nhân kháng cáo

Nạn nhân chết do bệnh lý Kết quả điều tra lại xác định vết thương tụ máu dưới da vùng đầu của Huy không xác định được cơ chế gây ra vết thương. Các bị cáo và người liên quan khai nhận không có ai đánh vào đầu Huy. Theo kết luận giám định pháp y, thương tích ở vùng đầu không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho Huy. Về vai trò của hai phạm nhân tự giác, CQĐT và VKSND Tối cao cho rằng hai người này đang chịu sự lệ thuộc và làm theo sự chỉ đạo của quản giáo nên không xử lý hình sự. Trung tâm Pháp y Sở Y tế tỉnh Long An kết luận nguyên nhân chết của Huy là do bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp, thuyên tắc mạch phổi, phù phổi cấp dẫn đến suy tuần hoàn, suy hô hấp cấp. Các thương tích có mối quan hệ là yếu tố tác động trong tình trạng cơ thể đang bị kích động tinh thần, mệt, đói, làm nặng thêm tình trạng bệnh lý tim có sẵn dẫn đến cái chết.