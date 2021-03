Vụ giao cấu trẻ em liên tỉnh: Tòa kiến nghị xem xét lọt tội

Sáng 17-3, TAND huyện Bình Chánh , TP.HCM đã phạt Nguyễn Thành Long hai năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, buộc bồi thường cho bị hại 84,5 triệu đồng.

HĐXX còn kiến nghị tòa cấp trên xem xét việc bỏ lọt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì tòa đã đề nghị nhưng VKS không xử lý bị cáo thêm tội này.



Nguyễn Thành Long tại tòa ngày 20-1-2021. Ảnh: PL

Long và bị hại quen nhau qua mạng xã hội. Long xâm hại bị hại tại huyện Bình Chánh, bị cha bị hại phát hiện, đi tố cáo. Lúc này mới lòi ra chuyện bị hại lấy xe máy của cha đi hẹn hò với Long ba lần ở huyện Cần Giuộc, Long An. Long đã đem xe của cha bị hại đi cầm lấy 500.000 đồng để ăn sáng, tiêu xài và trả tiền phòng.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 20-1, HĐXX đã chấp nhận các kiến nghị của luật sư bảo vệ cho bị hại, trả hồ sơ để xem xét xử lý bị cáo thêm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xử lý hành vi phạm tội nhiều lần của bị cáo, định giá lại chiếc xe máy của cha bị hại, làm rõ lý do lấy lời khai bị hại tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, VKS tiếp tục bảo lưu quan điểm như lần tòa yêu cầu trước đây.

Theo VKS, đối với việc Long ba lần xâm hại bị hại tại huyện Cần Giuộc, Long An thì quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh có công văn thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc biết để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc, Long An chưa khởi tố vụ án nên không thể nhập để xử lý chung.

Về yêu cầu xử lý bị cáo thêm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, VKS cho rằng bị cáo cầm xe xong có thông báo với bị hại và được bị hại đồng ý, tiền cầm xe cũng được đưa cho bị hại, sau đó tiêu xài cho cả hai nên không xử lý bị cáo thêm tội này được.

Luật sư của bị hại có quan điểm rằng việc bị cáo cầm chiếc xe bao nhiên tiền, dùng tiền cầm xe vào mục đích gì không phải là dấu hiệu để cấu thành nên tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nếu bị hại cùng với bị cáo thống nhất đem xe không phải của mình đi cầm lấy tiền tiêu xài thì cả bị hại và bị cáo đều có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng vì bị hại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm nên tội danh này chỉ mình bị cáo phải chịu.