Vụ Hồ Duy Hải: VKS đề nghị hủy án

Cơ sở nào khẳng định Hồ Duy Hải lấy tài sản? Quyết định kháng nghị nêu có mâu thuẫn về việc tiêu thụ tài sản. Ban đầu Hải khai bán điện thoại cho một thanh niên lạ mặt được 200.000 đồng, bán nữ trang được 3 triệu đồng nhưng không nhớ tiệm nào ở TP.HCM. Sau đó, Hải lại khai bán nữ trang cho một thanh niên lạ mặt được 3 triệu đồng, rồi lại khai bán điện thoại cho một cô gái trên đường Hùng Vương được 200.000 đồng, bán nữ trang cho một cô gái ở tiệm thứ hai được 3,5 triệu đồng… Thành viên Hội đồng Thẩm phán đặt vấn đề có cơ sở nào để khẳng định Hải đã lấy tài sản và có cơ sở nào để chứng minh rằng Hải đã bán tài sản ở địa điểm nào? Đại diện cơ quan điều tra tỉnh Long An cho biết khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Hồng mất một đôi bông tai, dây chuyền và hai chiếc nhẫn. Đây là những đồ trang sức người nhà nạn nhân và một nhân chứng là người ăn cơm cùng nạn nhân trước khi vụ án xảy ra khẳng định vẫn thấy chị Hồng mang đồ trang sức đó. Chi tiết quan trọng khác là Hải khai đã lấy dây chuyền của chị Hồng nhưng chỉ có dây, không mặt. Khi khám nghiệm tử thi thì mặt dây chuyền còn mắc trong áo ngực của nạn nhân. Như vậy là lời khai của Hải về việc lấy dây chuyền rất phù hợp với thực tế khách quan… ĐTV cũng cho hay cơ quan điều tra không tổ chức đối chất giữa Hải và người mua điện thoại, mua vàng bởi vì sự việc xảy ra sau nhiều tháng, người mua không thể nhớ được người bán do khách rất đông, nên đối chất cũng không có ý nghĩa... Luật sư Trần Hồng Phong chỉ được tham dự một buổi Phó viện trưởng VKSND Tối cao được viện trưởng ủy quyền đến tham dự phiên tòa. Các ĐTV tham gia điều tra vụ án là ông Lê Thành Trung (hiện là trưởng Công an huyện Đức Hòa, Long An), Nguyễn Văn Linh (hiện là phó trưởng Phòng PC06, Công an tỉnh Long An) có mặt tại phiên tòa. Ông Nguyễn Thanh Phong (hiện là phó trưởng Công an huyện Đức Hòa, Long An) là cán bộ điều tra vụ án, lập biên bản, quyết định lệnh tạm giam đối với Hồ Duy Hải vắng mặt. Các cán bộ giám định hiện trường, bác sĩ khám nghiệm tử thi được tòa mời đến đều có mặt. Ông Lê Quang Hùng, thẩm phán phiên tòa sơ thẩm, có mặt tại phiên tòa. Bị án Hồ Duy Hải không được triệu tập đến phiên xử. Luật sư (LS) Trần Hồng Phong (Đoàn LS TP.HCM) - người hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải được mời tham gia phiên tòa nhưng chỉ được dự trong buổi sáng. LS Phong cho biết ông đã làm đơn xin tham dự cả ba ngày diễn ra phiên giám đốc thẩm nhưng không được hội đồng chấp thuận.