Ngày 15-10, liên quan đến vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên ô tô, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Thủy là giáo viên chủ nhiệm của bé trai LHL.

Tuy nhiên, trao đổi với PLO, ông Đimh Minh Tảo, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy cho biết cơ quan này chưa nhận được quyết định khởi tố từ phía cơ quan công an.

Trước đó, hai bị can bị khởi tố trong vụ án này là Nguyễn Bích Quy (người phụ trách đưa đón học sinh) và Doãn Quý Phiến (tài xế đưa đón). Cả hai cùng bị khởi tố về tội vô ý làm chết người.



Vụ trường Gateway, công an khởi tố cô giáo chủ nhiệm

Theo báo cáo ban đầu, sáng 6-8, ông Phiến điều khiển xe đến đón bà Quy để đón tổng cộng 13 học sinh (HS), trong đó có cháu LHL (sáu tuổi).

Khoảng 7 giờ 25, ông Phiến lái xe đến cổng phụ của trường, bà Quy đưa HS xuống xe rồi đóng cửa xe lại. Ông Phiến đưa xe về lại điểm gửi. 15 giờ 30, ông Phiến lấy xe quay lại trường tiểu học đón HS.

Khi bà Quy đưa HS ra cổng để lên xe thì không thấy cháu L. nên có nhờ các cô giáo đi tìm cháu, còn bà Quy đưa 12 HS lên ô tô. Khi bà mở cửa xe thì phát hiện cháu L. đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế của trường, sau đó đưa cháu đến BV E cấp cứu.

Theo các bác sĩ BV E Hà Nội, cháu LHL vào BV trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, đã tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút không có kết quả, BV thông báo cho gia đình cháu đã tử vong.

Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết kết luận pháp y cho thấy nguyên nhân dẫn tới bé LHL (sáu tuổi) tử vong là do suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn, ngoại trừ do tác động ngoại lực.

"Thời gian tử vong từ 9 giờ đến 12 giờ tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi là 0 giờ 30 ngày 7-8, tức là bé bị chết ngạt trong ô tô” - phó giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.