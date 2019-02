Vụ Vũ ‘nhôm’: Cựu Thứ trưởng Bộ Công an kháng cáo

Theo đó, sau 2 tuần tuyên án phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ và 4 đồng phạm trong vụ án, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Bùi Văn Thành (SN 1959, cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an).

Phan Văn Anh Vũ còn gọi là Vũ nhôm, SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Bắc Nam 79, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Nova Bắc Nam 79; cựu Thượng tá, Phó Trưởng phòng Tổng cục V, Bộ Công an.

Theo nội dung đơn kháng cáo, bị cáo Bùi Văn Thành đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo; xem xét nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án và cân nhắc cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhận trách nhiệm về những việc mình làm, đồng thời đề nghị Tòa xem xét toàn diện bối cảnh xảy ra vụ án và một số hành vi để có đường lối xử lý phù hợp với chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

Trước đó, trong các ngày từ 28-30-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Bùi Văn Thành 30 tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 285 BLHS 1999.



Bị cáo Bùi Văn Thành tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh:PLO

Theo bản án sơ thẩm, Vũ “nhôm” đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục V, Bộ Công an để đề nghị Bộ Công an, UBND TP Hồ Chí Minh và UBND TP Đà Nẵng cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 7 nhà, đất công sản, dự án bất động sản ở các vị trí đắc địa tại hai thành phố TP.HCM và TP Đà Nẵng không qua đấu giá, đồng thời xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và xin được hưởng nhiều ưu đãi khác... trái với quy định của Nhà nước.

Sau khi được giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 7 nhà, đất công sản nêu trên, Vũ đã chuyển quyền sử dụng đất từ công ty sang cho cá nhân mình. Hoặc bị cáo liên kết kinh doanh, chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác nhằm thu lợi bất chính; hoặc không triển khai dự án, không có bất cứ hoạt động nghiệp vụ nào phục vụ cho ngành công an; gây thiệt hại về tài sản cho Nhà nước.

Cũng theo Bản án sơ thẩm, việc bị cáo Bùi Văn Thành ký Công văn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính TP.HCM, Hội đồng thẩm định giá nhà đất thành phố và UBND TP.HCM phê duyệt giá bán bất động sản tại số 129 Pasteur, quận 3, TP. Hồ Chí Minh (1 trong 7 dự án nêu trên) hơn 301 tỷ đồng, là không đúng chức năng và thẩm quyền.

Sau đó, Tổng cục IV, Bộ Công an có văn bản báo cáo về việc Công ty Thông tin Thẩm định giá Tây Nam Bộ ban hành dự thảo Chứng thư thẩm định giá, xác định giá trị nhà, đất tại số 129 Pasteur chỉ còn hơn 294 tỷ đồng, nhưng ông Thành đã không làm hết trách nhiệm trong việc chỉ đạo Tổng cục IV làm rõ lý do giảm giá nhà, đất. Bị cáo cũng không chỉ đạo Tổng cục IV có văn bản thông báo để Tổng cục V biết, quản lý, theo dõi cơ sở nhà, đất, phục vụ mục đích an ninh.

Do thiếu trách nhiệm nên khi Vũ chuyển nhượng nhà, đất này cho tư nhân bên ngoài nhưng Bùi Văn Thành không phát hiện được để báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời ngăn chặn. Với hành vi nêu trên, bị cáo Thành bị Tòa cấp sơ thẩm xác định là đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng.