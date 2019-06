‘Xoa đầu các cháu mà bị tội dâm ô thì chết’

Không dám khởi tố vì sợ oan, sai Từ thực tiễn xét xử thời gian qua, TAND Tối cao nhận định: Các cơ quan tố tụng đã kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ án xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Hình phạt mà tòa án áp dụng đối với loại tội phạm này rất nghiêm khắc. Trong năm năm (2013-2017), tòa đã thụ lý gần 8.260 vụ án/gần 8.900 bị cáo; trong đó xét xử gần 7.600/hơn 8.100 bị cáo. Tỉ lệ trả hồ sơ cho VKS chiếm 6,65% số vụ án và 6,88% số bị cáo. Tuy nhiên, tình hình các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng tăng về tính chất và mức độ nghiêm trọng. Theo thống kê từ Bộ Công an, năm 2018 có gần 1.550 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện với gần 1.670 đối tượng, xâm hại gần 1.580 em; trong đó số vụ xâm hại tình dục gần 1.270 vụ, xâm hại hơn 1.140 em. TAND Tối cao cho rằng việc phát hiện, thu thập chứng cứ, giám định, chứng minh tội phạm gặp rất nhiều khó khăn do thiếu dấu vết, chứng cứ. Đối tượng có hành vi xâm hại thường rất khôn khéo để che đậy hành vi phạm tội của mình, kể cả việc đe dọa, khống chế nạn nhân. Mặt khác, trẻ em chưa đủ nhận thức để có thể nhận biết đâu là hành vi xâm hại tình dục, nhiều trẻ bị khủng hoảng tâm lý, trầm cảm nặng sau khi bị xâm hại nên không thể trình báo cơ quan chức năng hoặc khai báo không thống nhất… Cạnh đó, nhiều gia đình không tố giác tội phạm do sợ ảnh hưởng đến tương lai của con hoặc khai báo chậm nên rất khó khăn trong khâu thu nhập, đánh giá chứng cứ. Cũng theo TAND Tối cao, cơ quan chức năng lấy lý do người bị hại khai báo không nhất quán; chứng cứ, dấu vết mờ nên không dám khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì sợ oan, sai; khi xét xử thì lấy lý do lời khai người bị hại bất nhất, không đáng tin cậy nên không dám tuyên án. Luật Mỹ quy định về dâm ô Tại hội thảo, PGS-TS Dương Tuyết Miên dẫn chứng quy định của nước Mỹ về dâm ô và nhận xét “quy định này rất chuẩn và chặt chẽ”. Theo đó, dâm ô được hiểu là hành vi sờ mó hoặc ép buộc người khác sờ mó trực tiếp hoặc qua quần áo vào âm hộ, dương vật, bìu, hậu môn, háng, vú, đùi trong, mông của bất kỳ ai với một trong các ý định lạm dụng, làm nhục, quấy rối, làm cho người khác xấu hổ, làm khơi dậy hoặc thỏa mãn ham muốn tình dục của bất kỳ người nào. Ngoài ra, điều luật cũng giải thích thỏa mãn ham muốn tình dục của bất kỳ người nào là không chỉ cho nạn nhân hoặc người phạm tội mà còn có thể thỏa mãn người thứ ba. Việc sờ mó có thể được thực hiện bởi bất kỳ bộ phận nào của cơ thể hoặc qua công cụ nào khác.