Xử vụ gian lận điểm Hà Giang: 'Nhờ nâng điểm để tạo phúc'

Sáng 15-10, TAND tỉnh Hà Giang tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Sáng nay, HĐXX đã xét hỏi cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang Lê Thị Dung. Bà Dung bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ để trục lợi. Theo cáo buộc của VKS, do mối quan hệ quen biết, bị cáo Dung đã nhờ và được bị cáo Nguyễn Thanh Hoài giúp nâng điểm cho 20 thí sinh.

Trả lời HĐXX, bị cáo Dung thừa nhận: “Cáo trạng truy tố đúng, tôi không có ý kiến gì”.

Bà Dung khai năm 2018 có con thi tốt nghiệp THPT. Khoảng tháng 6-2018, bà có đến nhà ông Nguyễn Thanh Hoài mang danh sách bốn thí sinh và chuyển một tin nhắn của cháu, nhờ Hoài giúp đỡ các cháu. “Nhờ trên phương diện tình cảm, cũng không có vật chất gì” - bà Dung nói.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: ĐỨC MINH

Lý giải về lý do tiếp tục đặt vấn đề nhờ ông Hoài giúp thêm 15 thí sinh khác, bà Dung nói: “Vài hôm sau, tôi suy nghĩ đã nhờ năm trường hợp rồi, còn hơn chục trường hợp nữa đều là các ân nhân, nếu không giúp được thì tâm can tôi cũng áy náy. Có 12 người nhờ tôi, đây đều là người thân, ân nhân của tôi”.

Tại tòa, bà Dung liệt kê danh sách trên gồm:

Chị gái bà là Lê Thị Sinh ở Tuyên Quang, nhờ cho con trai.

Trần Hà Thắng là đồng nghiệp, nhờ bốn trường hợp là anh em bên nhà vợ và nhà Thắng.

Hoàng Thảo Linh là cháu và đồng nghiệp, nhờ cho ba thí sinh là họ hàng bên nhà chồng.

Chị Mai, nhờ một thí sinh là con. “Vợ chồng tôi đi công tác xa, chị Mai thường xuyên qua chăm sóc bố mẹ tôi lúc trái nắng giở trời” - bà Dung khai.

"Chị Phúc nhờ cho con trai. Từ năm 2013 tôi ốm nặng, nằm viện suốt, phải sang Trung Quốc điều trị. Chị Phúc bán hàng ở đình chùa, giúp tôi trong sắp lễ, kêu cầu…

Anh Long là người giữ xe ở BV đa khoa Tuyên Quang. Tôi và gia đình tôi ốm đau qua lại bệnh viện được anh ấy giúp đỡ rất nhiều.

Anh Chỉnh, cháu họ mẹ tôi, nhờ cho con trai và hai người cháu.

Anh Tám, lái xe Sở GT Tuyên Quang, người nhà của em rể, nhờ cho cháu.

Chị Ngân nhờ một trường hợp cho con. Năm 2013-2014 điều trị hơn một tháng ở BV Bạch Mai, cùng điều trị bệnh, thời gian gia đình tôi vắng ở đó, chị Ngân giúp đỡ tôi nhiều trong quá trình làm việc.

Chị Vụ, tình cảm bên thông gia, giúp cho con và cháu.

Cháu Hoàn, lái xe, chuyên cắt thuốc Nam trị bệnh cho tôi bao nhiêu năm nay. Hoàn là thí sinh.

Cháu Công, nhân viên nhà hàng bán cá của chị dâu tôi. Thấy cháu chịu thương, chịu khó, lễ độ nên tôi giúp".

“Những người nhờ giúp không phải là người Hà Giang. Vì sao họ biết mà nhờ giúp?” - HĐXX hỏi. “Họ biết tôi làm ở Hà Giang thì nhờ” - bà Dung đáp. Bà cho hay chỉ nhờ ông Hoài với mong muốn được ông này giúp trong phạm vi cho phép. Bà chưa bao giờ đặt vấn đề phải nâng điểm như thế nào.

HĐXX sau đó công bố cả 20 thí sinh bà Dung nhờ ông Hoài đều được nâng điểm, người được nâng nhiều nhất tới 29,75 điểm.

“Chính bản thân tôi lúc đi nhờ chỉ nghĩ tới việc tạo phúc, chứ không nghĩ anh Hoài nâng tới ngần ấy điểm. Lúc đó tôi mới biết đó là vi phạm pháp luật” - bị cáo Dung nói. Bị cáo này cũng giải thích: “Sức khỏe của tôi quá bi đát, chữa trị ở Việt Nam, 10 giáo sư đầu ngành hội chẩn cũng không chữa được bệnh của tôi nên thậm chí có thời gian tôi phải sang Trung Quốc trị bệnh”.

“Tác động nâng nửa điểm cũng là vi phạm pháp luật. Muốn tạo phúc phải làm việc đúng pháp luật” - chủ tọa nói.

Cuối giờ làm việc sáng nay, bị cáo Dung xin phép được ngồi khai báo vì đứng trả lời “chếnh choáng quá”.

“Khi đến gặp Hoài, bị cáo có trao đổi những thí sinh đó thi vào trường nào không?” - luật sư của bà Triệu Thị Chính tham gia xét hỏi.

“Tôi không trao đổi, bản thân các cháu thi trường nào tôi còn không biết thì làm sao tôi nói được” - bà Dung đáp.

“Trong danh sách thí sinh bị cáo đưa cho bị cáo Hoài, số lượng thí sinh tự do rất đông. Họ đều thi vào những trường ĐH thuộc tốp đầu. Những người này đều có số điểm rất cao. Bị cáo có lý giải được về vấn đè này không?” - luật sư hỏi tiếp.

“Khi nhờ anh Hoài, tôi cũng chỉ nói anh ấy xem xét, giúp đỡ. Do anh ấy quý mến tôi hoặc như thế nào thì tôi không biết. Thực lòng tôi không đặt vấn đề nâng điểm cho các cháu như thế nào” - bà Dung đáp.

“Mong HĐXX xem xét giảm hình phạt để có cơ hội chữa bệnh” - bà Dung nói tại tòa.