Xử vụ giết người ở Phú Quốc: Tòa trình chiếu clip vụ đánh nhau

Án mạng từ cái nhìn Theo cáo trạng, chiều 30-8-2018, Lộc chạy xe về đại lý vé số của gia đình trên đường Nguyễn Trường Tộ (thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc) thì thấy nhóm của Dũng, Đại và Ngọc. Thấy Lộc nhìn mình, Đại điều khiển phương tiện cúp đầu xe của Lộc đồng thời bước xuống chửi thề và bóp cổ Lộc. Bực tức, Lộc điện thoại cho Đại Tiến và Tân Tiến. Sau đó, Lộc ghé tiệm tạp hóa mua hai cây dao, đưa cho Đại Tiến một cây rồi cùng đi tìm nhóm của Dũng. Tại khu vực cảng quốc tế An Thới, hai nhóm gặp và đánh nhau gây náo loạn. Trong lúc hỗn chiến, Dũng bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong do sốc mất máu cấp. Đại bị đâm trúng vùng hông và bị đánh vào vùng đầu, lưng. Ngọc bị đâm trúng bụng... Sau khi hay tin bị hại Dũng tử vong, các bị cáo Lộc, Tân Tiến và Đại Tiến đến Công an thị trấn An Thới đầu thú.