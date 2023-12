Phát hiện hơn 1 tấn thịt heo, bò không rõ nguồn gốc trong kho thực phẩm

Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hơn 1 tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: TH

Trước đó, vào trưa cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khám xét tại kho hàng hóa thực phẩm "Thịt heo bò xuất nhập khẩu tại Huế" có địa chỉ ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc do Hồ Thị Nhiên (30 tuổi, ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc) làm chủ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại kho hàng có lưu trữ hơn 1 tấn thực phẩm gồm giò heo, ba chỉ rút xương, xương cùi bò, bắp bò, bắp trâu... có dấu hiệu vi phạm.

Nhiều thực phẩm gồm thịt gà, giò heo... không rõ nguồn gốc. Ảnh: TH

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan về kinh doanh loại hàng hóa này.

Tại cơ quan công an, chủ kho hàng khai đã nhập số hàng hóa trên từ Nga, Ấn Độ nhưng không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Số thực phẩm này bán lẻ cho các khách hàng là quán ăn, nhà hàng, dịch vụ đám cưới.

NGUYỄN DO