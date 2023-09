Phát hiện ít nhất 8 chung cư mini do bị can Nghiêm Quang Minh xây dựng

(PLO)- Bị can Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xây dựng ít nhất 8 căn chung cư mini, trong đó sáu căn tại quận Thanh Xuân, một tại Đống Đa và tại quận Tây Hồ…

Theo tìm hiểu của PLO, đến thời điểm này, cơ quan chức năng phát hiện bị can Nghiêm Quang Minh - người vừa bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam do liên quan vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân - đã xây dựng ít nhất 8 toà chung cư mini tại nhiều quận của Hà Nội.

Trong số đó, số lượng chung cư mini do ông Minh đầu tư tại quận Thanh Xuân là nhiều nhất lên tới sáu căn, hai cái còn lại ở quận Đống Đa và quận Tây Hồ.

Tất cả các chung cư này đều có đặc điểm nằm sâu trong ngõ nhỏ, xây cao tầng (có dấu hiệu xây dựng sai phép như xây vượt tầng, xây tràn diện tích đất), phân làm nhiều phòng riêng để bán và cho thuê, không đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

Toà chung cư mini do bị can Nghiêm Quang Minh xây dựng tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Cụ thể, tại quận Thanh Xuân, ngoài toà chung cư mini ở phường Khương Hạ bị cháy đêm 12-9, từ năm 2010 đến nay có ít nhất năm công trình được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng cho ông Nghiêm Quang Minh hoặc cấp chung tên ông Minh và cá nhân khác, nằm trên địa bàn nhiều phường.

Trong đó, ngày 1-6-2010, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái (nghỉ hưu đầu năm 2022) đã cấp Giấy phép xây dựng số 505-2010/GPXD cho ông Nghiêm Quang Minh và ông TTH xây dựng một công trình nhà ở riêng lẻ trên thửa đất 129 m2 ở tổ 2, phường Nhân Chính.

Ngôi nhà này được cấp phép sáu tầng, có tầng lửng và tum thang, mật độ xây dựng 80% nhưng công trình này đã xây dựng thành 8 tầng trên 100% diện tích đất. Hiện có 15 hộ gia đình sinh sống hoặc thuê phòng.

Toà chung cư mini do ông Nghiêm Quang Minh đầu tư xây dựng tại ngõ 203, đường Trường Chinh, phường Khương Mai.

Năm 2012, ông Minh cùng một cá nhân khác đã xây dựng một chung cư mini khác ở ngõ 203, Trường Chinh, phường Khương Mai. Chung cư mini này cao 10 tầng, chia làm 25 phòng, được xây dựng trên ô đất có diện tích gần 120 m2.

Ngoài ra, có ba công trình nhà ở riêng lẻ nhiều phòng khác được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng cho ông Nghiêm Quang Minh. Các toà nhà này nằm rải rác trên địa bàn phường Nhân Chính, Khương Đình….

Tại quận Đống Đa, ông Nghiêm Quang Minh cũng xây dựng một chung cư mini khác vào năm 2017 trên thửa đất rộng 210 m2 tại địa chỉ số 58B+58C ngõ 117 Thái Hà, phường Trung Liệt.

Danh sách hàng loạt giấy phép xây dựng do UBND quận Thanh Xuân đã cấp cho ông Nghiêm Quang Minh để xây dựng các nhà chung cư mini trên địa bàn quận này.

Toà chung cư mini này được phép xây dựng sáu tầng, 1 tum, tỷ lệ xây dựng 70% nhưng thực tế công trình này xây 8 tầng nổi (chưa bao gồm tầng lửng, tum), xây 100% diện tích đất. Đặc biệt chung cư này được chia thành khoảng 50 phòng để bán hoặc cho thuê.

Ngoài ra, tại quận Tây Hồ, ông Nghiêm Quang Minh cũng đầu tư xây dựng một toà chung cư mini ở phường Bưởi. Toà nhà này cũng xây dựng vượt tầng so với giấy phép được cấp.

Như PLO đã thông tin, trước đó ngày 13-9, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Nghiêm Quang Minh về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, ngụ phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ đầu tư chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bị hoả hoạn đêm 12-9 khiến 56 người thiệt mạng, 42 người khác bị thương.

