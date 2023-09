Vụ cháy chung cư mini: Hà Nội hỗ trợ chăm sóc các trẻ mồ côi

Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành thông báo số 1337-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra đêm 12-9.

Ban Thường vụ Thành ủy nhận định đây là “vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng tiếc, gây hậu quả, thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân”.

Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương các lực lượng chức năng, người dân đã có mặt kịp thời để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sơ cứu, cấp cứu, xác định danh tính người bị thiệt mạng, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, nơi ở cho người bị nạn.

Để khắc phục hậu quả vụ cháy và tiếp tục làm tốt công tác phòng chống, cháy nổ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp của TP thực hiện nghiêm Công điện 796/CĐ-TTg, ngày 13-9-2023 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và TP về công tác phòng cháy, chữa cháy…

Trong đó tập trung ưu tiên việc khắc phục hậu quả vụ cháy, làm tốt công tác cứu chữa, phối hợp gia đình nạn nhân an táng người thiệt mạng, bảo đảm an dân, an sinh xã hội, ổn định tư tưởng, đời sống cho người dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm cháu bé bị thương trong vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn.

“Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thường xuyên, liên tục; là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị” - Thông báo nhấn mạnh.

Thông báo cũng yêu cầu các cấp của TP làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng về phòng chống cháy nổ, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy.

“Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý để xảy ra cháy, nổ ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình” - thông báo nêu.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng vụ cháy nêu trên để trình Thường trực HĐND, HĐND quyết định theo thẩm quyền.

Chính sách hỗ trợ theo hướng TP hỗ trợ 50 triệu đồng/người thiệt mạng và 30 triệu đồng/người bị thương. Bên cạnh đó, tiếp tục huy động hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa khác của TP, quận, phường và tổ chức đoàn thể - xã hội, các cơ quan, đơn vị...

Ngoài ra, TP cũng hỗ trợ tiền thuê nhà mức 6 triệu đồng/hộ (đối với hộ gia đình), 1,5 triệu /người/tháng đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê (hoặc ở ghép tại căn hộ) (hỗ trợ mỗi cá nhân), thời gian hỗ trợ trong 6 tháng.

Hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ cháy phải điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ cháy, mức 5 triệu đồng/trẻ và hỗ trợ khác nếu gia đình có nhu cầu (hỗ trợ phí hỏa táng...). Hỗ trợ tiền chăm sóc các cháu mồ côi là 100 triệu đồng/cháu.

Thông báo cũng giao UBND TP, các cấp và quận Thanh Xuân phối hợp thực hiện hỗ trợ đối với những người bị nạn, hỗ trợ tạm cư và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Xem xét khen thưởng phù hợp cho tập thể, cá nhân trong việc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong vụ cháy trên.

UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan cố gắng cứu chữa tối đa người bị nạn, xác định danh tính những người thiệt mạng. Phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật. Tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, để khắc phục ngay những tồn tại có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn nhất là các chung cư mini, các khu chung cư cũ, khu tập thể và các khu vực đông dân cư.

Thông báo cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng phòng cháy, chữa cháy ở tất cả các lĩnh vực, các địa điểm, các công trình, đặc biệt là ở các khu chung cư cao tầng, khu đông dân cư, chung cư mini, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ hộ sản xuất, kinh doanh khắc phục tồn tại hạn chế về phòng cháy, chữa cháy và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

“Giao UBND TP chỉ đạo Sở VH&TT phối hợp với các cơ quan chức năng của TP, UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao của TP đến hết ngày 17-9-2023 (thông báo trong nội bộ Thành phố)” - Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo.

Trọng Phú