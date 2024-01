Chiều tối, ngày 4-1, Thượng tá Trương Nhật Minh – Trưởng Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, Công an huyện kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hoàng Phúc bị Công an điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Theo đó, vào khoảng 9h15 ngày 3-1, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Bến Lức phối hợp Công an thị trấn Bến Lức tiến hành kiểm tra tại nhà ở của Nguyễn Hoàng Phúc, tại khu phố 8, thị trấn Bến Lức.

Số ma túy Công an thu giữ tại nhà Phúc. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 46,5469 gam ma tuý loại Methamphetamine. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và niêm phong tang vật theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Phúc để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thượng tá Trương Nhật Minh, trong hơn 2 tuần đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bến Lức và công an các xã, thị trấn đã lập được nhiều thành tích, nhận được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân.

Qua đó các lực lượng đã bắt giữ và truy xét nhanh nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn, được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện thưởng nóng và trao tặng thư khen.

Bắt quả tang 1 phụ nữ mua bán ma túy số lượng lớn (PLO)- Người phụ nữ tổ chức hoạt động mua bán trái phép ma túy trong thời gian dài, với số lượng lớn, cung cấp cho các mối hàng ở nhiều địa bàn.

HUỲNH DU