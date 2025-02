Phát hiện quan trọng về chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk va trúng máy bay chở khách ở Mỹ 07/02/2025 16:25

Trong cuộc họp báo ngày 6-2, Thượng nghị sĩ Ted Cruz (thuộc đảng Cộng hoà) - Chủ tịch Ủy ban Thương mại, Khoa học và Giao thông Thượng viện Mỹ - cho biết chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk trong vụ máy bay va trực thăng rồi rơi xuống sông hôm 29-1 đã tắt Hệ thống giám sát tự động phụ thuộc phát quảng bá (ADS-B), theo hãng tin Reuters.

"Đây là một nhiệm vụ huấn luyện, do đó không có lý do an ninh quốc gia bắt buộc nào yêu cầu phải tắt ADS-B" - ông Cruz cho hay.

Ông Cruz lưu ý rằng trực thăng có bộ phát đáp nên sẽ xuất hiện trên radar không lưu nhưng hệ thống ADS-B chính xác hơn đáng kể.

Các đội cứu hộ đang trục vớt phần cánh sau của máy bay chở khách 5342 của American Airlines tại hiện trường trên sông Potomac (Mỹ). Ảnh: AFP

ADS-B là công nghệ giám sát tiên tiến để theo dõi vị trí trực thăng và máy bay, trong đó các thông số của trực thăng và máy bay được vệ tinh thu lại và truyền đến thiết bị thu ở trạm mặt đất để phát qua sóng vô tuyến lên không trung theo chu kỳ.

Công nghệ này cho phép nhân viên không lưu cũng như phi công các trực thăng và máy bay theo dõi chính xác hành trình di chuyển của máy bay và trực thăng, giúp ngăn các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Ngoài ra, trong cuộc họp báo, Chủ tịch Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) Jennifer Homendy cho biết dựa trên dữ liệu từ máy ghi âm trong khoang lái, phi công trực thăng đã đeo kính nhìn đêm khi bay.

Bà Homendy cũng cho biết có thể sẽ mất vài ngày trước khi NTSB có thể xác nhận rằng liệu hệ thống ADS-B của trực thăng đã bị tắt khi tai nạn xảy ra hay không.

Ngày 29-1, chiếc máy bay chở khách mang số hiệu 5342 của hãng hàng không American Airlines cất cánh từ TP Wichita (bang Kansas) và khi đang bay gần đường băng tại Sân bay quốc gia Reagan (Washington D.C.) thì va với trực thăng quân sự.

Cả hai phương tiện đều rơi xuống sông Potomac. Toàn bộ 64 người trên chiếc máy bay chở khách và 3 người trên chiếc trực thăng quân sự đều thiệt mạng.