Máy bay chở 10 người mất tích ở Alaska 07/02/2025 14:47

Ngày 6-2, máy bay của hãng hàng không Bering Air với 1 phi công và 9 hành khách đã được báo cáo mất tích khi đang thực hiện hành trình từ TP Unalakleet đến TP Nome (bang Alaska, Mỹ), theo hãng tin Reuters.

Sở An toàn Công cộng Alaska cho biết vụ việc xảy ra vào 4 giờ chiều 6-2 (giờ địa phương). Các đội cứu hộ đang làm việc để xác định tọa độ cuối cùng của máy bay.

Theo thông tin từ Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Quốc gia Mỹ, số vụ tai nạn liên quan máy bay tại Alaska cao hơn nhiều so với các bang khác ở Mỹ vì bang này có địa hình núi non và thời tiết khắc nghiệt.

Một máy bay của hãng hàng không Bering Air. Ảnh: DAILY STAR

Bering Air là một hãng hàng không khu vực có trụ sở tại Alaska, vận hành khoảng 39 máy bay và trực thăng, theo dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24.

Dữ liệu của FlightRadar24 cho thấy vị trí cuối cùng của chiếc máy bay được ghi nhận 38 phút sau khi máy bay rời TP Unalakleet.

Bering Air chưa bình luận về vụ máy bay chở 10 người mất tích ở Alaska.