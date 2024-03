Phát hiện số lượng lớn bánh kẹo do nước ngoài sản xuất nghi hàng lậu

(PLO)- Kiểm tra ô tô tải lực lượng chức năng phát hiện 2.500 sản phẩm bánh kẹo do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ liên quan.

Ngày 20-3, Đội quản lý thị trường số 4, Cục quản lý thị trường tỉnh Phú Yên, cho biết vừa phát hiện lô hàng hóa là bánh kẹo không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Từ nguồn tin cơ sở, khoảng 1 giờ ngày 16-3, Đội quản lý thị trường số 4 phối hợp Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) dừng, khám ô tô tải biển số tỉnh Lâm Đồng, do ông Nguyễn Bá Chuyền (ngụ huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) cầm lái cũng là người quản lý hàng hóa trên xe.

Số bánh kẹo bị tạm giữ. Ảnh: Đội QLTT số 4.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên ô tô tải có hơn 2.500 sản phẩm hàng hoá bánh kẹo các loại do nước ngoài sản xuất.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Chuyền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo theo quy định.

Đội quản lý thị trường số 4 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Xuân Hoát