Phát hiện thi thể du khách chèo sup mất tích trên đảo Phú Quý 04/11/2024 09:17

(PLO)- Hơn một tuần qua, có rất nhiều người, phương tiện trên đảo Phú Quý tổ chức tìm kiếm trên diện rộng du khách 19 tuổi mất tích khi chèo sup.

Ngày 4-11, UBND huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết người dân trên đảo vừa tìm thấy một thi thể nam giới bị kẹt trong kè chắn sóng ở đảo Phú Quý, đang trong tình trạng phân hủy nặng và nghi là nam du khách mất tích khi chèo sup hơn 1 tuần trước.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Cụ thể, chiều 3-11, khi phát hiện thi thể nam giới nói trên, nhiều người nghi ngờ là nạn nhân CHM (19 tuổi, ngụ Lâm Đồng) bị mất tích chiều 26-10.

Bước đầu các lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh CHM. Tuy nhiên, để đảm bảo theo quy định, UBND huyện đảo Phú Quý đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu để xác nghiệm ADN.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương xã Tam Thanh (huyện Phú Quý) hỗ trợ gia đình nạn nhân làm các thủ tục mai táng; hỗ trợ thuê phương tiện và hoàn chỉnh các thủ tục để đưa nạn nhân vào đất liền vào sáng ngày 4-11.

Người dân đảo Phú Quý nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Như PLO đã thông tin, chiều 26-10, 6 du khách gồm 2 nam, 4 nữ tự lấy 2 chiếc sup, 1 áo phao để trước Villa Windy (đảo Phú Quý) đi bơi và chèo sup cách bờ khoảng 200 m là khu vực biển không được phép hoạt động sup.

Đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, các du khách trên bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên đã gọi cho chủ Villa đưa xuồng ra cứu hộ và cứu được 3 nữ du khách.

Nữ du khách may mắn được cứu sống sau hơn 12 giờ lênh đênh trên biển.

3 du khách còn lại gồm 1 du khách nữ và 2 nam bị trôi trên biển và khi xuồng quay lại cứu hộ không tìm thấy. Đến 19 giờ cùng ngày, du khách nam là anh Ngô Xuân Hùng (26 tuổi, ngụ tỉnh Điện Biên) bơi được vào bờ cách vị trí bị nạn khoảng 1 km.

Đến sáng 27-10, một ngư dân đang đi câu cá phát hiện và cứu được nữ du khách Nguyễn Ngọc Kim T (19 tuổi) ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sau hơn 12 giờ trôi trên biển và nữ du khách này nhờ mặc áo phao nên may mắn sống sót.

Rất đông người dân đảo Phú Quý tiễn đưa nạn nhân lên tàu về đất liền.

Hơn một tuần qua rất nhiều người và phương tiện trên đảo Phú Quý đã tình nguyện nỗ lực tìm kiếm nhưng bất thành.

Hiện người nhà đã khẳng định thi thể trên là nạn nhân CHM và đang làm các thủ tục đưa lên tàu vào đất liền.