Phát hiện chiếc sup của du khách mất tích trên biển Phú Quý 27/10/2024 12:38

Ngày 27-10, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận tiếp tục tăng cường canô và huy động tàu cá của ngư dân mở rộng phạm vi tìm kiếm du khách đang mất tích còn lại.

Canô đang đến Hòn Đen cách đảo Phú Quý khoảng 500m.

Tuy nhiên do ảnh hưởng bão, vùng biển đảo Phú Quý đang có sóng rất lớn, việc tìm kiếm cứu nạn diễn ra khá khó khăn. Một nhóm thợ lặn đã được điều đến quanh khu vực Hòn Đen để lặn tìm nhưng không có kết quả.

Đến 11 giờ ngày 27-10, đã phát hiện chiếc sup mà du khách Cẩn Hoàng Minh (19 tuổi, ngụ Lâm Đồng) điều khiển trôi ở khu vực Hòn Đen, cách đảo Phú Quý gần 1 km. Hiện canô đã tăng cường đến khu vực này để lực lượng cứu hộ bơi vào Hòn Đen tìm kiếm nạn nhân.

Trưa 27-10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn hỏa tốc gởi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết; Sở VHTT&DL và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan đến 6 du khách gặp nạn ở đảo Phú Quý.

Theo báo cáo của UBND huyện đảo Phú Quý về vụ việc, khách du lịch tắm biển mất tích vào ngày 26-10 trên địa bàn xã Long Hải, huyện Phú Quý.

Nhằm nhanh chóng tìm kiếm du khách mất tích trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động phương tiện, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý và các đơn vị trực thuộc tích cực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trên biển.

Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết phát thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển để các tàu thuyền trong khu vực đi ngang qua hoặc đang hoạt động gần khu vực huyện Phú Quý tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt người bị nạn.

Lực lượng cứu hộ bơi vào Hòn Đen.

UBND huyện Phú Quý chỉ đạo các lực lượng có liên quan phối hợp, hỗ trợ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra việc du khách chèo sup trên biển trong tình hình thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão Trà Mi; báo cáo UBND tỉnh trong ngày 29-10.

“Sở VHTT&DL chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thể thao biển, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn mới cho phép hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền”, công văn trên chỉ đạo.

Như PLO đã thông tin, chiều 26-10, 6 du khách gồm 2 nam, 4 nữ tự lấy 2 chiếc sup, 1 áo phao để trước Villa Windy (đảo Phú Quý) đi bơi và chèo sup cách bờ khoảng 200 m là khu vực biển không được phép hoạt động sup.

Du khách nữ được phát hiện cứu sống sau hơn 12 giờ lênh đênh trên biển.

Đến khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, các du khách trên bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên đã gọi cho chủ Villa đưa xuồng ra cứu hộ và cứu được 3 nữ du khách.

3 du khách còn lại gồm 1 du khách nữ và 2 nam bị trôi trên biển và khi xuồng quay lại cứu hộ không tìm thấy.

Đến 19 giờ cùng ngày, du khách nam là anh Ngô Xuân Hùng (26 tuổi, ngụ tỉnh Điện Biên) bơi được vào bờ cách vị trí bị nạn khoảng 1 km.

Đến 7 giờ 30 phút sáng nay (27-10), một ngư dân đang đi câu cá phát hiện và cứu được nữ du khách Nguyễn Ngọc Kim T (19 tuổi) ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sau hơn 12 giờ trôi trên biển; đã đưa vào bờ an toàn. Được biết, nữ du khách này mặc áo phao nên may mắn sống sót.