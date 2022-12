Phạt người đàn ông 5 triệu vì bình luận sai sự thật

(PLO)- Khi thành phố Bảo Lộc chỉnh trang đô thị để hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt thì người đàn ông vào Facebook bình luận "Tổng chi hết 300 còn 1 tỷ nhét túi”

Ngày 24-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã phạt ông T.D.T (SN 1992, ngụ TP Bảo Lộc) về hành vi bình luận sai sự thật, xúc phạm UBND TP Bảo Lộc.

Theo công an Lâm Đồng, ngày 27-10, nhóm Facebook “Bảo Lộc - Tin nhanh...” chia sẻ bài viết của một tờ báo với tiêu đề “Bảo Lộc: Hơn 1,3 tỷ đồng chỉnh trang đô thị chào mừng Festival Hoa Đà Lạt”.

Ở mục bình luận phía dưới bài viết, ông T. dùng tài khoản Facebook có tên “T.D.T” đã bình luận câu “Tổng chi hết 300 còn 1 tỷ nhét túi”.

Sau khi bình luận phát tán, UBND TP Bảo Lộc khẳng định đây là thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND TP Bảo Lộc, gây bức xúc dư luận.

Làm việc với công an, ông T. đã thừa nhận tài khoản Facebook “T.D.T” do ông T.D.T quản lý, sử dụng và cho biết do thiếu suy nghĩ, nhận thức không đúng và muốn “bình luận cho vui”.

VÕ TÙNG