Phạt tù 11 học viên trong vụ trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Ngày 30-1, TAND huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đưa ra xét xử 11 học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 30-8-2023, các học viên tại Khu A tụ tập, la hét, đập cửa làm mất an ninh, trật tự và kích động bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút, có 36 học viên trèo qua tường rào để thoát ra ngoài. Những học viên còn lại tiếp tục la hét, đập phá cửa và ném đá, vật cứng vào cán bộ quản lý, đồng thời kích động, xúi giục những học viên ở Khu B hưởng ứng theo.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ sở cai nghiện đã phối hợp Công an huyện Châu Thành, Công an xã Đa Lộc tiến hành truy bắt những học viên bỏ trốn. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày đã tiến hành truy bắt được 25/36 học viên đưa về Cơ sở cai nghiện để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Tuy nhiên lực lượng chức năng đưa các học viên về Cơ sở cai nghiện, các học viên còn lại trong Khu A tiếp tục kích động, gây mất an ninh trật tự, ném đá, vật cứng, đập phá cửa rào để thoát ra ngoài và cản trở lực lượng Công an đang thi hành nhiệm vụ.

11 học viên cai nghiện đã đập phá, tấn công lực lượng nhiệm vụ để trốn ra ngoài. Ảnh: PH

Lúc này có khoảng 31 học viên đã thoát ra ngoài trong đó có 11 bị cáo gồm: Trương Minh Thiện, Lê Hồng Phẩm, Lê Hoàng Phúc, Nguyễn Hoàng Nam, Huỳnh Huy Hoàng, Lê Văn Đặng, Nguyễn Huỳnh Thanh Tú, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đạt Tú, Hà Ngọc Thương, và Kim Sóc Kha dùng gạch, đá ném về phía lực lượng Công an và dùng bình chữa cháy xịt về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, các bị cáo còn tiếp tục đập phá phòng khác để 5 học viên trốn ra ngoài. Đến 21 giờ 50 phút, lực lượng Cảnh sát cơ động, phối hợp cùng Công an xã Đa Lộc, Công an huyện Châu Thành trấn áp nên các đối tượng rút về Khu A và vào phòng ở. Tổng tài sản bị thiệt hại trị giá gần 2 triệu đồng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Phẩm 24 tháng tù giam; các bị cáo còn lại mức án từ 12 đến 18 tháng tù giam.

