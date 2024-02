Phạt tù gia đình tạt nước sôi công an ở An Giang

(PLO)- Không đồng ý thi công cầu Kênh 12 ở huyện Châu Phú, An Giang, bà Phượng và những người trong gia đình đã tạt nước sôi, giẻ tẩm xăng tấn công đơn vị thi công và cả công an

Ngày 24-2, TAND huyện Châu Phú tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ gia đình ngăn cản thi công cầu, tạt nước sôi công an.

Theo cáo trạng, năm 2019, được sự cho phép của UBND huyện Châu Phú, Công ty TNHH MTV nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú ký hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thuận Trung tiến hành thi công Cầu kênh 12 đường Bắc Cây Dương, thuộc ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Châu Phú nhằm phục vụ nhu cầu đi lại chung của nhân dân.

Trong quá trình xây dựng thì Đỗ Thị Phượng cùng gia đình nhiều lần đứng ra ngăn cản thi công và yêu cầu bồi thường.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22-8-2023, khi công nhân tiến hành thi công đến trước nhà của Phượng thì Phượng, Nhàn, Phân, Đỗ Văn Nhẫn Em, Lê Thị Thu (em, con ruột Phượng) đứng ra ngăn cản, không cho thi công. Phượng, Phân lấy nước sôi pha mắm tôm dọa tạt vào công nhân.

Ngăn cản thi công cầu còn tạt nước sôi vào công an nên các bị cáo phải lãnh án tù. Ảnh: HD

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình Phú do anh Cao Thanh Sang, Phó Trưởng Công an xã Bình Phú cùng Trần Hữu Trạng, Đoàn Khắc Huy, Võ Vũ Linh là công an viên đến để giữ trật tự tại khu vực cho công nhân xây dựng cầu.

Lúc này thì Phượng, Nhẫn Em dùng đoạn cây cuốn vải nhúng dầu rồi đốt lửa ném vào công nhân đang thi công. Nhàn lấy ống sắt, Phân múc nước sôi có pha mắm tôm dọa. Anh Sang đến yêu cầu Phượng, Nhẫn Em, Nhàn, Phân không được cản trở thi công thì bị Phân dùng ca múc nước sôi có pha mắm tôm tạt trúng vào người ông Sang.

Nhận thấy, gia đình Phượng không chấp hành và có sự chuẩn bị nhiều dụng cụ nguy hiểm, nên lực lượng Công xã Bình Phú báo cáo đến UBND xã Bình Phú, đề nghị lực lượng Công an huyện Châu Phú hỗ trợ và phối hợp cùng với Đoàn thể, chính quyền địa phương tiến hành vận động Phượng cùng gia đình không cản trở việc thi công và mời về trụ sở làm việc, nhưng Phượng không chấp hành.

Phượng gọi cho Đỗ Thị Đào và Đỗ Thị Phiên (chị ruột của Phượng) biết sự việc đang xảy ra. Đồng thời kêu gọi Đào, Phiên đến hỗ trợ ngăn cản việc thi công cầu và lực lượng Công an đang thi hành nhiệm vụ.

Phân còn chuẩn bị hai bình gas để trước cửa nhà nếu lực lượng Công an vào thì sẽ cho cháy nổ. Phượng kêu Phân và Lê Thị Kiều Trang (cháu Phượng) sử dụng vải quấn vào đoạn gỗ làm thành cây tẩm dầu. Phượng nấu nước sôi pha mắm tôm để làm dụng cụ chống lại lực lượng Công an. Khi lực lượng Công an xã Bình Phú cùng với Đoàn thể và chính quyền địa phương đến vận động và gửi giấy mời Phượng, Phân về trụ sở làm việc, thì Phiên, Đào đứng ra ngăn cản không cho lực lượng tiếp xúc Phân, Phượng.

Lúc này, công nhân vẫn đang thi công thì Phượng, Phân, Đào, Phiên, Nhàn, Thu và Nhẫn Em tiếp tục đứng ra ngăn cản. Phân và Phượng đe dọa nếu tiếp tục thi công cầu sẽ tạt nước sôi có pha mắm tôm.

Lực lượng Công an tiếp tục yêu cầu Phượng và gia đình không ngăn cản việc thi công và chấp hành về trụ sở làm việc, thì Phượng cầm ca nhựa múc nước sôi pha mắm tôm tạt vào người Sang, cầm roi châm lửa ném vào lực lượng Công an và ném trúng vào người của anh Nguyễn Hoài Sơn (lực lượng Công an huyện).

Phân cầm ca nhựa múc nước đang được đun nóng có pha mắm tôm tạt vào người ông Sang, cầm ca đánh anh Trạng, dùng dép ném về phía anh Linh; dùng tay, chân, đoạn gỗ đánh và đá vào lực lượng làm chức năng. Đào dùng nồi bằng kim loại và đoạn gỗ đánh anh Sang, anh Huy. Nhàn la lối lớn tiếng, cầm đoạn kim loại và cây tẩm dầu châm lửa đánh, ném về phía lực lượng Công an.

Phiên lấy thùng nước tạt về phía lực lượng Công an, dùng cây tẩm dầu châm lửa ném về phía lực lượng Công an, nhằm mục đích cản trở không cho thực hiện công vụ. Theo đó lực lượng Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng. Riêng Đỗ Thị Phượng trong quá trình sử dụng cây tẩm dầu châm lửa bất cẩn bị lửa phụt cháy, gây phỏng.

Tại toà các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối hận. Căn cứ mức độ hành vi của từng người, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phượng 3,5 năm tù; Phiên 2,5 năm tù; riêng 3 bị cáo Đào, Phiên và Nhàn mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ.

HẢI DƯƠNG