Phẫu thuật mắt bị cận thị có được hưởng BHYT?

Tôi đang làm nhân viên văn phòng tại TP.HCM và có tham gia BHXH, BHYT tại công ty. Tôi hiện bị cận thị hơn 5 độ và phải mang kính thường xuyên mới làm việc được. Mới đây, tôi đến bệnh viện mắt để khám và bác sĩ có tư vấn mắt của tôi nếu được phẫu thuật thì không cần mang kính.

Cho tôi hỏi trường hợp mắt của tôi bị cận thị, phải phẫu thuật thì có được hưởng BHYT không? Và các trường hợp nào không được hưởng BHYT dù đi khám chữa bệnh (KCB) đúng tuyến?

Bạn đọc Trang Nguyễn (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Hồng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 23 Luật BHYT 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Luật BHYT 2014), có một số trường hợp không được hưởng BHYT dù đi KCB đúng tuyến.

Người dân đến khám chữa bệnh tại BV Bình Dân. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Các trường hợp không được hưởng BHYT dù đi KCB đúng tuyến gồm: chi phí trong trường hợp khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh; KCB, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên... mà đã được ngân sách nhà nước chi trả (tại khoản 1 Điều 21 Luật BHYT).

Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng; khám sức khỏe; xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị; sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.

Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới sáu tuổi.

KCB, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa; sử dụng dịch vụ thẩm mỹ; sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm tay chân giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong KCB và phục hồi chức năng.

KCB nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.

Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

Như vậy, trường hợp của bạn phải điều trị cận thị thì không được hưởng BHYT.

VÕ HÀ