Phình đại tràng bẩm sinh gây táo bón và dấu hiệu nhận biết

Con trai tôi mới 1 tuổi, bị táo bón dai dẳng uống thuốc không khỏi. Xin bác sĩ cho biết có phải bé bị phình đại tràng bẩm sinh? Bệnh này nguy hiểm như thế nào, chữa trị ra sao? (Huỳnh Thị Hoàng Thạch, 35 tuổi, ngụ Long An).

Táo bón là tình trạng rất thường gặp ở trẻ em và làm gia đình lo lắng. Khi số lần đi tiêu ít hơn bình thường hoặc dưới 3 lần/tuần, phân cứng chắc, cảm giác khó chịu hay đau đớn khi đi tiêu, đây là tình trạng táo bón.

Đa số các trẻ bị táo bón là do rối loạn chức năng, chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn, sinh hoạt hay dùng thuốc là đủ. Một số ít trường hợp trẻ táo bón do nguyên nhân bất thường bẩm sinh cần can thiệp phẫu thuật.

Bệnh phình đại tràng bẩm sinh là nguyên nhân táo bón đòi hỏi phải can thiệp phẫu thuật. Đây là bệnh do sự thiếu hụt bẩm sinh các tế bào hạch thần kinh ở đại tràng, làm mất nhu động ruột dẫn đến tình trạng táo bón và ứ phân.

Tại khoa Ngoại Tổng hợp (BV Nhi Đồng 1), hàng năm khoảng 120 - 140 bệnh nhi mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh được phẫu thuật với những phương pháp điều trị tiên tiến.

Tùy vào mức độ nghiêm trọng của bệnh mà triệu chứng phình đại tràng bẩm sinh có thể biểu hiện khác nhau.

Đối với trẻ sơ sinh, có thể có những dấu hiệu ngay sau sinh như chậm đi tiêu phân su (đi tiêu sau 24 - 48 giờ sau sinh), bụng chướng và nôn ói.

Đối với các trẻ lớn, thường biểu hiện với các triệu chứng như táo bón dai dẳng phải sử dụng thuốc nhuận tràng hay thụt tháo, phân không đóng khuôn, màu đen và có mùi rất thối, dễ đưa tới tình trạng viêm ruột tái phát. Cạnh đó, trẻ có thể có tình trạng suy dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất.

Về biến chứng của bệnh, tình trạng phân bị tích tụ lâu ngày làm cho trẻ bị “ngộ độc phân”, suy dinh dưỡng và chậm phát triển thể chất. Các hậu quả khác có thể gặp trên trẻ phình đại tràng bẩm sinh như vỡ đại tràng, viêm ruột hay ruột bị giãn nặng. Trong đó viêm ruột là một biến chứng đáng sợ, nguyên nhân chính làm cho bệnh trở nên trầm trọng có thể dẫn đến tử vong.

Dù không phải trẻ nào chậm đi tiêu phân su hay táo bón kéo dài đều là bệnh phình đại tràng bẩm sinh. Tuy nhiên, đối với những trẻ táo bón kéo dài, đặc biệt là trẻ có chậm tiêu phân su lúc sinh, cần phải đưa trẻ đến khám tại các phòng khám Ngoại để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Từ đó nhằm hạn chế các biến chứng có thể xảy ra ở trẻ bị phình đại tràng, giúp cho chất lượng cuộc sống của trẻ được tốt hơn.

ThS-BS Phùng Nguyễn Việt Hưng, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

