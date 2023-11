Ngày 24-11, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) về tội cướp tài sản.

Lúc thực hiện hành vi, Anh đang là Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phổ Hải (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Nguyễn Tuấn Anh lúc vừa bị bắt giữ . Ảnh: ĐL

Như đã đưa tin, sáng 14-11, Anh xin công ty nghỉ làm buổi chiều rồi mua chiếc áo khoác màu đỏ loại rẻ tiền. Trưa cùng ngày, Anh cất giấu xe hơi rồi mượn xe máy Wave Alpha của người bạn chạy xuống thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Tại đây, Anh đeo khẩu trang che kín mặt, xông vào Ngân hàng A chi nhánh thị xã Cửa Lò, dùng dao khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng yêu cầu mở két sắt đựng tiền. Tuy nhiên, trong quá trình gây án thì nhân viên ngân hàng đã chống trả quyết liệt nên Anh không lấy được tài sản mà phải bỏ chạy.

Video quay lại hành vi của Nguyễn Tuấn Anh.

Trên đường đi, Anh dừng lại ở đoạn đường vắng người thay áo khoác, vứt bỏ dao... Sau đó, Anh quay lại công ty làm việc như không có chuyện gì xảy ra và tối đó vẫn đi uống trà đá với người bạn. Ngày hôm sau, Anh bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng bắt giữ khi đang làm việc tại Hà Tĩnh.

Người dân địa phương ngạc nhiên và đặt câu hỏi vì sao Anh thực hiện hành vi dại dột, liều lĩnh đi cướp ngân hàngnhư vậy?. Bởi bản thân Anh vốn là học sinh trường chuyên, tốt nghiệp một trường ĐH danh tiếng ở Hà Nội, nơi công ty đánh giá Anh có năng lực.

Tại cơ quan điều tra, Anh đã khai nhận, động cơ đi cướp tiền ngân hàng là do nợ nần. Thời gian qua, Anh có tham gia đầu tư giao dịch phái sinh Futures trên sàn Binance và đầu tư online, chứng khoán trên mạng nhưng bị thua lỗ. Để có tiền đầu tư tiếp, Anh đi vay tiền qua một công ty cho vay tài chính mong có lời. Tuy nhiên, Anh lại đầu tư thua lỗ. Đến hạn thanh toán thì không còn tiền trả cho công ty cho vay tài chính. Bị thúc ép đòi nợ, túng quẫn, Anh đã “nghiên cứu, quan sát một tuần” chi nhánh ngân hàng rồi liều lĩnh đi cướp.

Đắc Lam