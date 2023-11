Ngày 19-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi cướp tài sản.

Sau vụ dí dao vào nữ nhân viên chi nhánh ngân hàng để cướp tiền nhưng chưa thành công, công an bắt được Anh trong vòng 24 giờ gây án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án cướp tài sản xảy ra tại A chi nhánh Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) để tiếp tục điều tra.

Chiếc áo khoác Anh khai mua rẻ tiền và tang vật con dao dùng để thực hiện hành vi.

Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh ngạc nhiên bởi Anh vốn là người hiền lành, từng học giỏi. Lúc thực hiện hành vi, Anh đang là phó giám đốc một chi nhánh doanh nghiệp có tiếng đóng tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Bản thân Anh vốn là học sinh trường chuyên, tốt nghiệp một trường ĐH danh tiếng ở Hà Nội. Sau thời gian công tác ở Hà Nội, Anh về quê nhà làm việc và được đánh giá có năng lực.

Chiếc xe máy Anh dùng đi gây án.

Đại diện doanh nghiệp nơi Anh làm việc cho biết, sáng 14-11, trước khi Anh thực hiện hành vi liều lĩnh thì Anh có nhận được tiền hàng 800 triệu đồng của đối tác. Số tiền này Anh đã nộp về cho công ty đầy đủ. Thời gian qua, Anh chưa vi phạm gì tại công ty, ngược lại anh được đánh giá là có chí tiến thủ.

Video lúc Anh thực hiện hành vi và bị truy đuổi tại chi nhánh ngân hàng.

Tại cơ quan điều tra, Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Anh cũng cho rằng bản thân có tham gia đầu tư online trên mạng internet rồi bị thua lỗ vay nợ. Do nợ nần nên Anh đã nảy sinh ý định đi cướp tiền ngân hàng.

Anh bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Ngày thường, vị phó giám đốc này ăn mặc lịch sự, đi làm bằng xe hơi. Sáng 14-11, Anh xin công ty nghỉ làm buổi chiều rồi mua chiếc áo khoác màu đỏ loại rẻ tiền. Trưa cùng ngày, Anh cất giấu xe hơi rồi đi mượn chiếc xe máy Wave Alpha cũ kỹ của một người bạn để “đi hành động”.

Từ một phó giám đốc đi xe hơi, Anh đã thành người ăn mặc quần áo rẻ tiền đi xe máy (che biển số) xuống thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Anh đeo khẩu trang che kín mặt, xông vào Ngân hàng A chi nhánh thị xã Cửa Lò, dùng dao khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng yêu cầu mở két sắt đựng tiền Tuy nhiên, trong quá trình gây án thì nhân viên ngân hàng đã chống trả quyết liệt nên Anh không lấy được tài sản mà phải bỏ chạy.

Trên đường đi, Anh dừng lại ở đoạn đường vắng người thay áo màu đỏ thành áo màu đen, vứt con dao và tháo băng dán biển số xe máy. Sau đó, Anh quay lại công ty làm việc rồi tối đến vẫn đi uống trà đá với người bạn.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng tìm ra chân tướng Anh. Đồng thời, phân công nhiều tổ công tác truy bắt nghi phạm theo các hướng, tránh trường hợp thấy động sẽ bỏ trốn. Chỉ trong vòng 24 giờ gây án, Anh đã bị bắt gọn khi đang ở công ty. Anh cũng khai nhận, đã khảo sát cả tuần chi nhánh ngân hàng này trước khi gây án.

Sáng 16-11, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng cho các tập thể, công dân có thành tích đặc biệt xuất sắc nhanh chóng truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản tại Ngân hàng A chi nhánh thị xã Cửa Lò. Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã có Quyết định khen thưởng cho bốn tập thể và hai công dân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

