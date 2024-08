Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào điện đàm 27/08/2024 15:42

Sáng ngày 27-8, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm trực tuyến với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó và tin cậy trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước thời gian qua. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã nhiệt liệt chúc mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 79 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào cũng chúc mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào bày tỏ tin tưởng, với năng lực và bề dày kinh nghiệm của mình Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước Việt Nam giao phó.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp và thắm tình anh em của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào; cho rằng những thành tựu vẻ vang mà Việt Nam đạt được trong 79 năm qua là nhờ có sự đồng hành, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của các đồng chí Lào anh em.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt – Lào nói chung và giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó và tin cậy trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước thời gian qua. Quan hệ chính trị tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong định hướng tổng thể quan hệ hai nước.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.

Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư được quan tâm thúc đẩy. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2024 đạt 1,1 tỉ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2023. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như: giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả kết quả của các thỏa thuận và chuyến thăm cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 7-2024) cũng như Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào.

Trao đổi về hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn khẳng định tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, nhất là vai trò Chủ tịch ASEAN/AIPA năm 2024, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.