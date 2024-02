Phó Thủ tướng: Coi cải cách hành chính là cơ hội, thay vì than khó

Ngày 26-2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng, công tác cải cách TTHC trong thời gian tới còn nhiều việc phải làm.

Cắt giảm, đơn giản hóa hàng ngàn quy định, TTHC

Theo báo cáo tại phiên họp, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC đã đạt được những kết quả nổi bật. Đáng chú ý, hơn 2.700 quy định kinh doanh và 561/1.086 TTHC theo 19 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ được cắt giảm, đơn giản hóa; 156/699 TTHC được phân cấp giải quyết.

Ngoài ra, có hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06…

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng tình trạng đùn đẩy trách nhiệm có nguyên nhân từ thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan Trung ương và địa phương. Ảnh: VGP

Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến của bộ, ngành đạt trên 30%, tăng 1,4 lần so với năm 2022; địa phương đạt trên 37%, tăng 3,7 lần so với năm 2022. Tỉ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC tại bộ, ngành là trên 28%, tăng 11% so với năm 2022; địa phương đạt trên 39%, tăng hơn 31% so với năm 2022.

Nêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh việc chủ động tổ chức làm việc, đối thoại bằng hình thức phù hợp giữa hội đồng tư vấn và tổ công tác với cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Qua đó, lắng nghe, trao đổi, nhận diện các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Từ đó kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất Thủ tướng, tổ trưởng tổ công tác xem xét, chỉ đạo xử lý hoặc đề nghị bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền.

Xử lý thông tin, phản ánh có trách nhiệm

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên tổ công tác và hội đồng tư vấn về những kết quả đã đạt được trong cải cách TTHC trên các lĩnh vực trong năm 2023, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh còn nhiều việc phải làm, đặc biệt còn những việc rất khó nên phải tiếp tục nỗ lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm. Theo ông, nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng nhận định còn những quy định không phù hợp với trình độ phát triển hiện tại của đất nước và xu thế phát triển chung, trong khi Việt Nam đang ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia vào luật chơi chung của thế giới.

Bên cạnh đó, còn có sự “chông chênh” giữa các quy định trong luật, nghị định, thông tư; giữa các cơ quan Trung ương với nhau; giữa Trung ương với địa phương, thậm chí giữa các địa phương với nhau.

Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm có nguyên nhân từ TTHC nội bộ của các cơ quan Trung ương và địa phương. Một số việc xử lý chưa hiệu quả do mới chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhận phản ánh, kiến nghị khi đi họp.

Đối với TTHC trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, thương mại điện tử…, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải cố gắng coi đây là cơ hội thay vì than khó. Nếu than khó, chắc chắn sẽ thất bại chứ chưa nói đến phát triển.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận mà phải xử lý vướng mắc về thủ tục hành chính một cách hết sức có trách nhiệm.

Ông yêu cầu các thành viên của tổ công tác tiếp tục duy trì cơ chế tiếp nhận bằng nhiều hình thức, bao gồm cả đối thoại trực tiếp và xử lý thông tin, phản ánh. Trước hết là thông tin, phản ánh, đề xuất từ Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

Phó Thủ tướng mong muốn các thành viên của hội đồng tư vấn chia sẻ thông tin, hiến kế kịp thời, rõ ràng với tổ công tác. Hai đơn vị cùng phối hợp tham mưu danh mục nhiệm vụ các bộ, ngành phải triển khai với thời hạn hoàn thành cụ thể; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là nhiệm vụ của bộ, ngành nào, bộ, ngành đó chủ động xử lý theo thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo tổ công tác để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Tại phiên họp, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng, do bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm chủ tịch. Hội đồng có chức năng tư vấn, đề xuất với Thủ tướng các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương. Văn phòng Chính phủ là cơ quan thường trực hội đồng; Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) là cơ quan giúp việc, thực hiện nhiệm vụ thư ký hội đồng. Hội đồng có bốn ban công tác gồm Ban cải cách về cơ chế, chính sách, TTHC; Ban đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC; Ban thư ký và Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân.

