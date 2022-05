Phó Thủ tướng: Dừng thu phí nếu chậm triển khai thu phí không dừng

Sáng 17-5, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có buổi làm việc với Bộ GTVT và các đơn vị liên quan xử lý vướng mắc đối với việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng và các dự án BOT.

Báo cáo tại cuộc họp, Vụ đối tác công - tư (Bộ GTVT), cho biết hiện nay còn 102 làn/23 trạm thu phí chưa đảm bảo yêu cầu “các trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy”. Trong số này có 38 làn/13 trạm do Bộ GTVT quản lý và 64 làn/10 trạm do địa phương quản lý.

Đối với các trạm do Bộ GTVT quản lý, có 24 làn/8 trạm nhà đầu tư cam kết hoàn thành trong tháng 6-2022, còn lại 14 làn/5 trạm có nguy cơ chậm tiến độ do thời gian nhập thiết bị kéo dài so với kế hoạch.

Với các trạm do địa phương quản lý, Bộ GTVT cho biết các tỉnh đã đều cam kết hoàn thành trước 30-6, riêng 16 làn tại hai trạm thu phí (trạm An Sương- An Lạc và Xa lộ Hà Nội) do UBND TP.HCM quản lý có khả năng bị chậm tiến độ.

Vì vậy, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ có chế tài dừng thu phí hoặc yêu cầu đóng các làn thu phí chưa lắp đặt thu phí không dừng nếu chậm tiến độ.

Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, từ tháng 10-2021 đến nay, nhìn chung công tác triển khai ETC có sự chuyển biến tích cực. Phương tiện dán thẻ tăng thêm được gần hai triệu thẻ, nâng tổng số xe dán thẻ lên trên 60%.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cho rằng việc triển khai ETC vẫn còn chậm, đặc biệt ở các dự án do Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), khai thác, quản lý.

Vì vậy, Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị liên quan cần thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, kết luận của Thủ tướng, quyết tâm làm bằng được và không được chậm trễ. Tuyệt đối không thể đặt mục tiêu chung chung, “đánh trống bỏ dùi”. Nếu làm chậm phải thực hiện kiểm điểm trách nhiệm.

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, yêu cầu đúng 30-6 phải hoàn thành thu phí không dừng trên toàn bộ các trạm thu phí. Đến ngày 1-7 tới đây, trạm nào chưa hoàn thành lắp đặt ETC ở các làn còn lại phải xả trạm. Khi nào lắp đặt xong hệ thống ETC theo yêu cầu mới cho thu phí trở lại.

“Chúng ta đã hứa với nhân dân thì phải thực hiện, không thể làm mất đi sự tin tưởng của nhân dân”- Phó Thủ tướng kết luận.

Bộ GTVT cho biết hiện này có khoảng gần 3 triệu/5 triệu phương tiện tham gia dịch vụ, chiếm hơn 65% tổng số phương tiện trên toàn quốc. Phấn đầu trong năm 2022, số lượng phương tiện dán thẻ đạt từ 80 - 90% là khả thi. Để tăng lượng xe dán thẻ ETC, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải tăng cường công tác tuyên truyền về thu phí không dừng đến người dân để nâng cao nhận thức của nhân dân về hình thức thu phí văn minh này.