Phó Thủ tướng gửi Thư khen vụ bắt 2,5 tấn vảy tê tê và 2,1 tấn gỗ trắc

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang- Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có Thư khen gửi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Công an huyện Hưng Nguyên (Công an Nghệ An).

Sáng 19-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã nhận được Thư khen của ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vì có thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới về địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt giữ hai người, thu giữ 2,5 tấn vảy tê tê và 2,1 tấn gỗ trắc.

Thư Khen gửi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Công an huyện Hưng Nguyên (Công an Nghệ An).

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 18-8, tại khu vực đường Tỉnh lộ 542C (xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Sáng và Phạm Đình Hiếu vận chuyển số lượng lớn hàng cấm và hàng hóa không giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.

Sáng (37 tuổi, trú xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Hiếu (19 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị bắt khi sử dụng xe đầu kéo mang BKS 37H-020.47 kéo theo rơ moóc 38R-013.65 vận chuyển số lượng lớn hàng cấm và hàng hóa không giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.

Lê Đình Sáng và Phạm Văn Hiếu bị bắt giữ.

Lực lượng trên đã thu giữ 2,5 tấn vảy tê tê và 2,1 tấn gỗ trắc, được ngụy trang, cất giấu bí mật trong thùng nhiên liệu tự chế và hầm tự chế dưới sàn rơ moóc.

Thư khen nêu: “Thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên của các đồng chí. Chiến công này là minh chứng cho quyết tâm cao trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân”.

ĐẮC LAM