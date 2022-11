Phó thủ tướng Lê Văn Thành dự ngày hội Đại đoàn kết tại Long An

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vui mừng trước những thành quả đạt được của Long An, mong muốn bà con chung tay xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng sạch đẹp khang trang.

Sáng ngày 12-11, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, Long An.

Trong nhiều năm qua, người dân và chính quyền ấp 8, xã Phước Tân Hưng hoàn thiện đường bê tông giao thông nông thôn với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Có 416/417 hộ dân được địa phương công nhận gia đình văn hóa, trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác quốc phòng luôn được Nhân dân tham gia tích cực và duy trì mô hình “Ánh sáng an ninh trật tự”, “Đội honda ôm phòng chống tội phạm”, “Camera an ninh giám sát từ xa”.

Ban thanh tra nhân nhân luôn giám sát việc thu, chi các loại quỹ có sự đóng góp của nhân dân làm đường bê tông tại khu dân cư ấp 8, với tổng kinh phí 860 triệu đồng đúng mục đích sử dụng.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chúc mừng những kết quả của tỉnh Long An nói chung, của xã Phước Tân Hưng và nhân dân ấp 8 đã đạt được trong thời gian vừa qua nói riêng.

Phó Thủ tướng khẳng định, những kết quả mà địa phương đạt được là sự góp sức của nhân dân, phát huy được vai trò đại đoàn kết toàn dân. Việc tập trung chuyển đổi sản xuất thanh long xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc… đã góp phần tạo ra nguồn ngoại tệ cho đất nước, cải thiện đời sống của bà con.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Long An cũng như các địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung phát huy vai trò của nhân dân, sức mạnh toàn dân tộc để tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó tập trung thật cao vào đầu tư hạ tầng nông thôn, cảnh quan môi trường một cách đồng bộ để kéo nông thôn sát với đô thị. Tiếp tục chuyển đổi sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông sản để cải thiện đời sống cho nhân dân.

Phó Thủ tướng mong bà con quan tâm để tiếp chuyển đổi sản xuất, tăng cường thêm hàm lượng về việc sử dụng các công nghiệp trong sản xuất hàng hóa sẽ giúp thu nhập của nhân dân ngày càng cao hơn.

Địa phương cần phải quan tâm đến y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng để xây dựng một khu dân cư phát huy được truyền thống văn hóa, lịch sử.

Dịp này, Phó Thủ tướng đã trao tặng quà cho tập thể, các gia đình chính sách, gia đình có công.

Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương cũng trao tặng tỉnh Long An 500 triệu đồng để xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết.

HUỲNH DU