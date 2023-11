Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Có các giải pháp để giảm các vụ TNGT liên quan đến học sinh

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương phải có giải pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, giảm số vụ TNGT liên quan đến học sinh.

Chiều 2-11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long thông tin, từ tháng 12-2022 đến tháng 10-2023, toàn quốc xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh (chiếm 8,96% số vụ toàn quốc), làm chết 490 người (chiếm 8,91%), bị thương 827 người (chiếm 11,86%).

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyên đề bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

So với cùng kỳ năm 2022, toàn quốc tăng 8 vụ TNGT liên quan đến học sinh, giảm 33 người chết, giảm 34 người bị thương. Trong tổng số vụ, có 737 vụ TNGT do thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi đi bộ, trực tiếp điều khiển phương tiện.

Cạnh đó, trong 10 tháng đầu năm 2023, toàn quốc đã phát hiện, xử lý 64.446 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phạt tiền hơn 39,2 tỉ đồng. Trong đó có 30.673 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (chiếm 47,59%).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt là có nhiều trường hợp học sinh điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe, hệ quả là tai nạn giao thông liên quan điều khiển xe trên 50 phân khối chiếm 71,31%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do việc phối hợp trong quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về TTATGT còn chưa hiệu quả, một bộ phận còn thiếu trách nhiệm.

“Khi học sinh ra khỏi nhà thì gia đình xem là việc của xã hội, của nhà trường, còn khi học sinh ra khỏi trường thì nhà trường xem là việc của xã hội, của gia đình”- Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Ngoài ra, ông Long cũng cho rằng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh chưa hiệu quả; một số phụ huynh còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm, chưa nêu gương cho con; việc xử lý học sinh vi phạm còn gặp khó do công tác phối hợp giữa lực lượng chức năng với nhà trường.

Một học sinh điều khiển xe máy 110 phân khối khi chưa đủ tuổi bị CSGT lập biên bản xử phạt. Ảnh: ĐC

Tại hội nghị, đại diện Bộ GD&ĐT đề xuất đẩy mạnh cho học sinh sử dụng phương tiện công cộng khi đến trường, đặc biệt là cần áp dụng ở các TP lớn. Theo vị này, cần có quy định pháp luật về vấn đề này.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng để giảm các vụ TNGT liên quan đến học sinh, quan trọng nhất là mỗi người dân phải có ý thức về an toàn giao thông, trong đó có an toàn giao thông cho học sinh. Hệ thống Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm đến nội dung này để tuyên truyền cho thực chất, hiệu quả, chung tay góp sức giảm số vụ TNGT liên quan đến học sinh, bảo đảm an toàn cho học sinh .

Cạnh đó, các địa phương tuyệt đối không lơ là chủ quan mà phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về ATGT; người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị nâng cao trách nhiệm và có giải pháp hiệu quả trong việc giảm các vụ TNGT liên quan đến học sinh.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết trong 10 tháng đầu năm 2023, Công an TP đã xử lý 4 vụ tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP. Qua đó khởi tố 3 vụ, khởi tố 48 bị can, xử lý hành chính 56 đối tượng, trong đó độ tuổi của các đối tượng vi phạm hầu hết là học sinh, sinh viên. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG Trước thực trạng trên, UBND TP đã chỉ đạo Công an TP triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý mạnh, triệt để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công. Ông Nam cho biết thời gian qua, Công an TP đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên; xây dựng kế hoạch, phương án chống đua xe trái phép; nắm tình hình, thông tin trên mạng liên quan đến hoạt động tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng...

BẢO PHƯƠNG