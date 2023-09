Ban An toàn giao thông sẽ khảo sát ngã tư mất an toàn ở TP Vũng Tàu

(PLO)- Ban ATGT cùng các đơn vị sẽ đi khảo sát ngã tư Đô Lương - Nguyễn Gia Thiều, TP Vũng Tàu để đề xuất phương án đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh.

Ngày 26-9, trao đổi với PLO, lãnh đạo Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, qua thông tin báo chí phản ánh, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh sẽ cùng TP Vũng Tàu đi kiểm tra thực tế tại khu vực ngã tư giao đường Đô Lương - Nguyễn Gia Thiều và đường hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều (phường 11 và 12).

Sau khảo sát, các đơn vị sẽ tính toán, đề xuất phương án xử lý đảm bảo an toàn cho học sinh và người dân qua ngã tư này.

Trước đó, ngày 21-9, PLO có bài phản ánh Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhà trường, người dân lo âu vì 1 ngã tư mất an toàn. Trong đó nêu người dân và phụ huynh, giáo viên 2 trường THCS Nguyễn Gia Thiều và THPT Nguyễn Khuyến rất lo lắng khi đi qua ngã tư trên.

Ngã tư Đô Lương - Nguyễn Gia Thiều, TP Vũng Tàu. Ảnh: TK

Bởi đường phía trước cổng trường THPT Nguyễn Khuyến đã đưa vào sử dụng gần 3 năm qua nhưng chưa có tên chính thức. Do đó các hộ dân dọc tuyến vẫn lấy số nhà là hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều dù mặt đường rộng rãi. Khi đường này làm xong mặt đường thấp hơn đường Nguyễn Gia Thiều và đường Đô Lương. Do đó, khu vực ngã tư giao nhau giữa các đường do tầm nhìn bị hạn chế, dốc nên thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn.

Đặc biệt vào đầu giờ sáng và tan tầm, học sinh các trường ra về, số lượng xe máy, ôtô, xe đạp của người dân, học sinh từ bốn làn đường đều đổ về ngã tư khiến việc lưu thông lộn xộn, mất an toàn…

Phụ huynh và ban giám hiệu các trường học cũng đã có ý kiến đề xuất cơ quan chức năng trong đó có UBND TP Vũng Tàu cần có phương án xử lý để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này. Bởi dù đã có đèn chớp vàng báo hiệu giảm tốc độ được gắn ở bốn bên nhưng chưa phải giải pháp hiệu quả.

Dốc đường Nguyễn Gia Thiều và Đô Lương đoạn giao ngã tư rất cao và khuất tầm nhìn nên thường trực nguy cơ va chạm, tai nạn. Ảnh: TK

Theo lãnh đạo Sở GTVT, do địa hình tại khu vực này dốc nên khi lưu thông qua ngã tư tầm nhìn bị hạn chế. Cách đây 4 năm, Sở đã đi khảo sát và đề xuất TP Vũng Tàu phương án đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực ngã tư trên. Sau đó, địa phương đã cho lắp đặt đèn chớp vàng. Tuy nhiên thời điểm này lưu lượng xe, học sinh chưa đông.

Hiện nay, người và phương tiện qua khu vực này lớn hơn nhiều. Do đó cần có phương án khác, như lắp đèn xanh đèn đỏ.

Đường 2 Tháng 9 hiện vẫn thuộc quản lý của Cục Quản lý đường bộ Việt Nam. Sau khi đường được bàn giao về cho tỉnh quản lý sẽ xem xét một số kiến nghị của người dân về mở dải phân cách giữa để thuận tiện trong lưu thông...

T. KHÁNH