Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự thi công cao tốc Bắc - Nam

(PLO)- Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho rằng việc ký kết và nhanh chóng triển khai thực hiện quy chế phối hợp là việc cấp bách, cần thiết.

Công an tỉnh Hậu Giang và BQL dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ GTVT) vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau, qua địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Việc ký kết nhằm đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất giữa hai đơn vị, từ đó, tăng cường trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ngoài ra, quy chế phối hợp còn giúp đảm bảo ANTT các hoạt động thi công dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo bản Quy chế, Công an tỉnh Hậu Giang và BQL dự án Mỹ Thuận sẽ phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và những hoạt động khác, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai và thi công dự án.

Trong đó, Công an tỉnh sẽ thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại dự án; cạnh đó, thông báo kịp thời cho Ban khi phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm…

Ngược lại, BQL dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin, tình hình tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an trong kiểm tra, đánh giá tình hình an toàn phòng, chống cháy nổ, an toàn lao động và kịp thời xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện cho dự án diễn ra tốt nhất.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho hay, dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là công trình có giá trị đầu tư lớn, được thiết kế hiện đại, thời gian thi công kéo dài. Do đó, trong quá trình thực hiện có thể phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đơn cử như trong quá trình kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Châu Thành, cơ quan chức năng đã phát hiện có nhiều trường hợp xây dựng công trình trái phép, trồng cây... nhằm trục lợi.

“Công an tỉnh đã kịp thời nắm tình hình, xác minh, làm rõ và báo cáo tham mưu xử lý. Tuy nhiên, đây là dự án trọng điểm của tỉnh cũng như cả nước, là mục tiêu các đối tượng thù địch, phần tử xấu thực hiện phá hoại, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT.

Do đó, vì tính chất và tầm quan trọng đó, việc ký kết, nhanh chóng triển khai thực hiện Quy chế phối hợp là việc cấp bách, cần thiết” - Đại tá Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110km, tổng mức đầu tư hơn 27.000 tỉ đồng; được phân thành hai dự án thành phần, gồm: Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, dự án đi qua bốn huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, Vị Thủy và Long Mỹ, tổng chiều dài gần 64km, chiếm 58% toàn dự án.

Nổ súng thị uy vì không được bơm cát làm cao tốc (PLO)- Khánh có thỏa thuận bơm cát san lấp mặt bằng với bên thi công công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, nhưng được một thời gian thì đơn vị thi công kêu sà lan khác nên xảy ra mâu thuẫn.

CHÂU ANH