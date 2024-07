Phòng CSGT TP.HCM công bố 29 địa điểm tiếp nhận phản ánh về trật tự an toàn giao thông 30/07/2024 12:21

(PLO)- Người dân có thể đến 29 địa điểm tiếp nhận thuộc Phòng CSGT TP.HCM để phản ánh về trật tự an toàn giao thông.

Ngày 30-7, Phòng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM công bố danh sách các điểm tiếp nhận thông tin, phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp.

Bên cạnh việc theo dõi, xử lý vi phạm qua hình ảnh từ trung tâm giám sát, Phòng CSGT TP.HCM cũng tiếp nhận phản ánh giao thông từ người dân. Ảnh: LÊ THOA

Trước đó, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã có thư ngỏ về việc phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm giao thông với phương châm “Mỗi người dân là một chiến sỹ cảnh sát giao thông phát hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông”.

Phòng CSGT cho hay để đảm bảo người dân có thể dễ dàng liên hệ, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông, ùn ứ giao thông, phản ánh về tình hình TTATGT, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn. Phòng CSGT TP.HCM thông tin đến người dân một số kênh liên lạc.

Cụ thể, người dân có thể đến trụ sở Phòng CSGT số 341 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1. Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 069.318.7521; số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326.08.08.08; địa chỉ hộp thư điện tử của Phòng CSGT: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn.

Hoặc người dân có thể cung cấp thông tin, phản ánh thông qua Trang Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh” để Phòng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.

Ngoài ra, để liên hệ trực tiếp với các đơn vị Đội, Trạm CSGT gần nhất, người dân có thể tra cứu danh sách địa chỉ, số điện thoại dưới đây:

1 . Đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT và XLVP (số 144 Lê Thị Hồng Gấm, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh): 028.38213938.

2 . Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (số 282 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh): 028.38432444.

3 . Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông (số 171 Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh): 0283.9203333 hoặc 0283.8377137.

4. Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy (số 02 đường Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh): 028.36208233.

5 . Đội Tuần tra dẫn đoàn (số 16 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh): 028.38241624.

6. Đội CSGT An Lạc (số B4/11, Ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh): 028.37602599.

7. Đội CSGT An Sương (số 1509A, đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh): 028.38833087.

8. Đội CSGT Bàn Cờ (số 369, đường Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh): 028.39391868.

9. Đội CSGT Bến Thành (số 52 – 54, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh): 028.38367412.

10. Đội CSGT Bình Triệu (số 41A, Quốc lộ 1A, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh): 028.37272000.

11. Đội CSGT Cát Lái (số 63, đường số 5, phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh): 028.37471999.

12. Đội CSGT Chợ Lớn (số 81, đường Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh): 028.38554354.

13. Đội CSGT Hàng Xanh (số 1/2, Khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh): 028.37263803.

14. Đội CSGT Nam Sài Gòn (số 1366 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh): 028.39832190.

15. Đội CSGT Rạch Chiếc (số 212, Quốc lộ 1A, phường Tân Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh): 028.36220823.

16. Đội CSGT Phú Lâm (số 629 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh): 028.37565279.

17. Đội CSGT Tân Sơn Nhất (số 139, đường Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh): 028.38444725.

18. Trạm CSGT Đa Phước (số 338B, đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh): 028.38513978.

19. Trạm CSGT Tây Bắc (số 22A Nguyễn Phong Sắc, Khu phố 6, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh): 028.37902462.

20. Trạm CSGT Tân Túc (số 3/18C, Quốc lộ 1A, Ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh): 028.37609068.

21. Đội Cảnh sát đường thủy (số 02 đường Thủ Thiêm, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh): 028.36208255.

22. Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Xuân (đường Huỳnh Tấn Phát, Ấp 6, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh): 028.37829481.

23. Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Sát (đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh): 028.38728108.

24. Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Cát (số 237 Bến Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh): 028.38751329.

25. Trạm Cảnh sát đường thủy Cây Khô (Ấp 3, xã Phước lộc, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh): 028.2253256.

26. Trạm Cảnh sát đường thủy Đồng Tranh (ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh): 028.36202003.

27. Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái (phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh): 028.38976152.

28. Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Tra (Ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh): 028.37110163.