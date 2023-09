Phòng khám Đa khoa Hồng Cường TP.HCM – nơi khám bệnh uy tín

(PLO)- Phòng khám Đa khoa Hồng Cường là một trong những địa chỉ khám phụ khoa tại TP.HCM uy tín, hiệu quả điều trị tối ưu bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và trách nhiệm, khám chữa bệnh tận tình bằng cả tâm huyết...

Không chỉ vậy Phòng khám Hồng Cường nhận được nhiều sự đánh giá cao về chất lượng phục vụ dịch vụ y tế mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân khi đến đây.

Đôi nét về Phòng khám Đa khoa Hồng Cường

Phòng khám Đa khoa Hồng Cường tọa lạc tại số 85- 87- 89 - 91 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM là địa chỉ khám chữa bệnh phụ khoa đã được cấp phép bởi Sở Y tế. Phòng khám Hồng Cường chịu sự giám sát, quản lý, kiểm tra chặt chẽ từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đây là cơ sở khám chữa bệnh thu hút được nhiều người dân ở TP.HCM và các tỉnh lân cận khác như Long An, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương…

Kể từ khi thành lập và bước vào hoạt động cho đến này, Phòng khám Hồng Cường luôn chú trọng và đề cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác thăm khám và điều trị, mang đến sự tin tưởng, an toàn và thoải mái cho người bệnh. Do đó phòng khám đã được thiết kế và xây dựng có diện tích lớn, không gian rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ các phòng chức năng và máy móc, dụng cụ y khoa… Tất cả luôn hướng đến sức khỏe và sự an tâm, thoải mái cho khách hàng.

Các hạng mục khám chữa bệnh phụ khoa tại Hồng Cường

Một số hạng mục phụ khoa được khám chữa tại Phòng khám Hồng Cường:

- Viêm nhiễm âm đạo: Khí hư ra nhiều, có màu xanh nhạt, ngứa ngáy, đau rát, có mùi hôi tanh, đau rát khi quan hệ…

- U xơ tử cung: Đau bụng dưới âm ỉ, khí hư ra nhiều, kinh nguyệt không đều, táo bón…

- Viêm lộ tuyến tử cung: Xuất huyết âm đạo bất thường, thường hay ra máu sau khi quan hệ tình dục, ra máu giữa chu kỳ…

- Bệnh lý lây lan qua đường tình dục (bệnh xã hội): giang mai, lậu, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục…

- Đình chỉ thai kỳ: Đình chỉ thai kỳ (dưới 7 tuần tuổi), đặt/ tháo dụng cụ tránh thai, nong cổ tử cung,…

- Bệnh lý về buồng trứng: u nang buồng trứng, buồng trứng đa năng…

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tốt tại Phòng khám Đa khoa Hồng Cường

Nói về các chất lượng dịch vụ trong công tác khám chữa bệnh phụ khoa, đại diện Phòng khám Hồng Cường cho biết: “Đội ngũ chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực học hỏi, để nâng cao chuyên môn cũng như tay nghề nhằm giúp người bệnh cải thiện được các vấn đề sinh lý, sinh sản và ổn định tâm lý”. Nhiều bệnh nhân đã tin tưởng đến đây điều trị và đã có những phản hồi tích cực về chất lượng điều trị. Đây được xem là động lực và niềm tự hào cũng như góp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để giúp phòng khám ngày càng đi lên”.

Phòng khám Đa khoa Hồng Cường là nơi sở hữu đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn và có tư chất đạo đức tốt với hơn 15 năm kinh nghiệm tích lũy, có tâm huyết với nghề, đề cao trách nhiệm, chăm sóc bệnh nhân tận tâm, chu đáo… Đây là yếu tố tạo nên uy tín cho phòng khám, chiếm lĩnh được nhiều lòng tin của bệnh nhân.

Hồng Cường không ngừng đồng bộ hóa máy móc hiện đại được nhập khẩu từ các nước có nền y học phát triển như: Hàn Quốc, Anh, Đức... Tất cả đều trải qua sự kiểm chứng chặt chẽ đầu vào, bảo dưỡng định kỳ và khử trùng sạch sẽ trước khi đưa vào điều trị, mang lại kết quả chẩn đoán chuẩn xác và hiệu quả tối ưu khi điều trị.

Bên cạnh đáp ứng chuyên môn và công tác điều trị, Phòng khám Hồng Cường cũng luôn chú trọng tới khâu vệ sinh, phòng ốc luôn được khử trùng thường xuyên, sạch sẽ, không gian thoáng mát để bệnh nhân có được sự thoải mái tinh thần khi đến khám tại đây.

Thấu hiểu tâm lý e ngại của chị em trong việc thăm khám phụ khoa, thế nên mô hình khám bệnh ở đây được thiết kế kín đáo, thực hiện chỉ với “1 bác sĩ – 1 bệnh nhân – 1 y tá”, tạo không gian riêng tư, thoải mái, cởi mở hơn trong vấn đề trao đổi tình trạng bệnh, đảm bảo thông tin được bảo mật tuyệt đối.

Chi phí khám chữa tại phòng khám luôn được công khai minh bạch, rõ ràng dựa trên giá sàn của Sở Y tế quy định, luôn thông báo trước với người bệnh, xuất phiếu thu có mộc đỏ, tránh tình trạng phát sinh ngoài thỏa thuận, đặc biệt không tăng thêm phí khám ngoài giờ.

Phòng khám làm việc với thời gian linh hoạt từ 8 giờ đến 20 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả các ngày lễ và Tết. Ngoài ra phòng khám còn có dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe, đặt lịch khám, lấy số tự động… trực tuyến 24/7 hoàn toàn miễn phí thông qua khung chat hoặc số hotline ngay bên dưới.

Thông tin liên hệ Phòng khám Đa khoa Hồng Cường

Địa chỉ: 85-87-89- 91 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 73070666

Website: https://dakhoahongcuong.vn/

Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần từ 08:00 đến 20:00 (bao gồm lễ, Tết).

H.C