Phụ huynh TP.HCM lo con đau bụng, ngộ độc vì thức ăn trước cổng trường

(PLO)- Nhiều đồ ăn, thức uống trước cổng trường ở TP.HCM được chế biến, xử lý chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khiến phụ huynh lo ngại con em bị ngộ độc.

Mới đây, sự việc 10 học sinh ở Tây Ninh bị ngộ độc do dùng thức ăn bán trước cổng trường khiến nhiều phụ huynh lo ngại...

Tại TP.HCM, khảo sát của PLO cho thấy rất nhiều cổng trường bị “bao vây” bởi hàng rong và thu hút không ít học sinh (HS).

Trước cổng Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân), PV ghi nhận khoảng 10 người bán đủ loại thức ăn, từ mì xào tới bún thịt nướng, bánh mì thịt, súp cua…

Điều đáng nói, nhiều thức ăn không được che đậy kỹ càng để tránh bụi bặm. Chưa hết, người bán dùng tay không cầm thức ăn rồi thản nhiên nhận tiền từ người mua.

Bà TTHT (32 tuổi, có con học lớp 2), cho biết hàng ngày bà cho con ăn sáng tại nhà rồi mới tới trường. “Tuy nhiên tôi lo do thích thức ăn bán trước cổng trường nên con lén mua. Con còn nhỏ, chẳng may dùng thức ăn không đảm bảo an toàn rất dễ bị đau bụng, ói mửa…” – bà T chia sẻ.

Tại phía ngoài Trường THCS Lý Tự Trọng (phường 16, quận Gò Vấp), có 5, 6 người bán xôi mặn, bún xào, sushi, hoành thánh… ngồi dọc tường rào. Khách mua khá đông, hầu hết là HS.

“Tôi thường cho con ăn sáng ở nhà rồi mới chở tới trường, sau đó đợi trường đóng cổng rồi mới quay về vì sợ con lén mua đồ ăn trước cổng trường. Buôn bán lề đường khó đảm bảo sạch sẽ nên dễ có nguy cơ gây ngộ độc cho con nhỏ” – ông VHM (34 tuổi, có con học lớp 6) nói.

Trước cổng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn), có hơn 10 người bán đủ loại thức ăn, nước uống. Nhiều người "nói không” với găng tay, thoải mái cầm và bốc đồ ăn bằng tay không.

PV ghi nhận một người phụ nữ ngồi dưới đất nướng bánh, mặc xe cộ qua lại. Bánh nướng xong được để trên thau nhôm, che đậy không kín. Nhìn thấy hình ảnh này, một phụ huynh có con học lớp 3 lắc đầu: “Biết là vì mưu sinh nên nhiều người phải bán thức ăn ngoài đường, trước cổng trường. Tuy nhiên buôn bán phải sạch sẽ để đảm bảo an toàn cho người mua, nhất là HS nhỏ tuổi”.

Theo Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, việc buôn bán trước cổng trường thuộc quản lý của chính quyền địa phương.

Bà Lê Thị Tâm, Chủ tịch UBND phường 16, quận Gò Vấp, cho biết phường đã ban hành kế hoạch tăng cường mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. “UBND phường cũng thường xuyên xử lý trật tự đô thị và tình hình buôn bán hàng rong trước cổng Trường THCS Lý Tự Trọng. Vừa qua phường đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thời gian tới, phường tiếp tục lập lại trật tự trước cổng trường học này” – bà Tâm cho biết thêm.

Theo ông Phạm Hoàng Khanh, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, tình trạng buôn bán hàng rong trước cổng và quanh các trường trên địa bàn phường diễn ra phổ biến trong thời gian qua. “Mặc dù UBND phường chỉ đạo trật tự đô thị thường xuyên kiểm tra, xử lý nhưng không giảm. Nguyên nhân chính do nhiều phụ huynh, HS vẫn còn mua thức ăn, nước uống bán trước cổng và quanh trường” – ông Khanh cho biết.

Cũng theo ông Khanh, để giải quyết tình trạng trên, UBND phường Bình Hưng Hòa B đang xây dựng quy chế phối hợp các trường trên địa bàn phường để quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè khu vực trước cổng và quanh trường.

TRẦN NGỌC