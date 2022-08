Phú Quốc: Dùng búa đập xe ô tô của người có tranh chấp đất đai

Dự kiến ngày 29-8 tới đây, TAND tỉnh Kiên Giang sẽ mở phiên phúc thẩm vụ Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1980) cố tình làm hư hỏng tài sản. Vụ án được mở do bị hại Nguyễn Xuân Thông cho rằng mức án 6 tháng tù mà TAND TP Phú Quốc đã tuyên phạt bị cáo Phương là quá nhẹ và vụ án có nhiều điểm chưa rõ.

Hồ sơ thể hiện chiều 27-8-2021, Phương điều khiển xe ô tô chở Đen, Trường, Nhã (không xác định rõ nhân thân) uống bia tại nhà Phương ở khu phố 7, Dương Đông, Phú Quốc đến khoảng 17 giờ thì nghỉ.

Sau đó, Phương chở Đen, Trường, Nhã đi đến khu vực “Cổng Chào” thuộc ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc để uống cà phê. Khi Phương đang chạy trên đường ngang quán lẩu bò “Trần Tiến” (khu phố 1, Dương Đông, Phú Quốc) thì phát hiện xe ô tô Toyota Zace của anh Thông đang đậu trên vỉa hè.

Phương nhớ lại việc mâu thuẫn tranh chấp đất đai với anh Thông trước đó nên nảy sinh bực tức. Vì vậy Phương chạy lại và đậu song song với xe ô tô của anh Thông, rồi bước xuống mở cốp xe lấy cây búa có lưỡi bằng kim loại, cán bằng gỗ đập liên tục vào xe của anh Thông. Hậu quả làm hư hỏng nhiều bộ phận như: đèn, kính…rồi lên bỏ đi.

Tại bản kết luận định giá tài sản kết luận: Tổng tài sản thiệt hại xe ô tô của anh Thông do Phương gây ra là 26,670 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng không truy được ba đối tượng Đen, Trường, Nhã là ai, ở đâu nên không có cơ xử lý ba người này là đồng phạm với Phương.

Tại phiên xử sơ thẩm, luật sư bị hại cho rằng quan sát hai camera trích xuất hiện trường gây án thì Phương đã cho quay đầu xe ngược chiều đường 30/4, đậu xe song song xe anh Thông. Khi bước xuống xe, Phương lấy búa kim loại để phía sau cốp xe rồi đập phá xe anh Thông. Lúc này Đen, Trường, Nhã đã cùng bước xuống xe, đứng nhìn Phương đập xe mà không có sự can ngăn nào từ đầu.

Quá trình điều tra, công an chưa có thủ tục nào để xác minh, nhận dạng các đối tượng Đen, Trường, Nhã. Xe ô tô Phương dùng làm phương tiện đi gây án không được tạm giữ để truy xét, nhận dạng với các đối tượng cùng tham gia gây án đập phá xe là bỏ lọt tội phạm.

Các đối tượng Đen, Trường, Nhã đi cùng xe, cùng bước xuống hiện trường, nhìn bị can Phương đập phá xe mà hoàn toàn không có sự can thiệp nào kịp thời, chứng tỏ họ có dấu hiệu của vai trò đồng phạm giúp sức nhằm cảnh giới, tạo sức mạnh tâm lý cho bị can thực hiện hành vi phạm tội.

Bị hại cho rằng mức án bị cáo Phương là quá nhẹ, không tương xứng với tính chất hành vi. Tòa sơ thẩm bỏ sót tình tiết tăng nặng là bị cáo phạm tội mang tính côn đồ và đã xử mức nhẹ nhất mà VKS đề nghị.