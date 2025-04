Cựu nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hơn 48 tỉ đồng 18/04/2025 19:04

Ngày 18-4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ Bạc Liêu, cựu nhân viên ngân hàng) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Tuấn Anh phải chấp hành là tù chung thân.

Theo cáo trạng, Lê Tuấn Anh là chuyên viên thẩm định tín dụng cá nhân tại một chi nhánh ngân hàng có trụ sở tại phường 8, quận Phú Nhuận.

Trong quá trình làm việc tại ngân hàng (khoảng từ tháng 2-2021 đến cuối năm 2023), Tuấn Anh đã làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền tiêu xài cá nhân, trả nợ.

Bị cáo Lê Tuấn Anh. Ảnh: SONG MAI

Cụ thể, Tuấn Anh nhờ người quen cung cấp thông tin cá nhân và sử dụng thông tin này để điền vào các mẫu vay vốn của ngân hàng.

Nhằm hoàn thiện việc lập hồ sơ vay vốn, Tuấn Anh đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ công chứng thế chấp, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, kê khai nguồn thu nhập; phương án vay vốn và sử dụng vốn...; tự soạn lời chứng của công chứng viên và dùng các con dấu giả của văn phòng công chứng, văn phòng đăng ký đất để đóng dấu; tự ký tên của khách hàng vay vốn vào các hợp đồng tín dụng, hợp đồng mua bán, hợp đồng thế chấp...

Tuấn Anh dùng các giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi đã được mình soạn sẵn, ký tên và ghi họ tên của khách hàng vay để ngân hàng đã giải ngân.

Cụ thể, Tuấn Anh tự làm giả hồ sơ vay, thế chấp khống của 9 khách hàng liên quan 15 hợp đồng tín dụng. Ngân hàng Vietcombank đã giải ngân qua tài khoản thụ hưởng do Tuấn Anh cung cấp 35,8 tỉ đồng. Làm giả hồ sơ 5 khoản vay dựa trên hồ sơ có thật của một khách hàng và được ngân hàng giải ngân 13 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, số tiền giải ngân bị chiếm đoạt gần 48,8 tỉ đồng (47,3 tỉ đồng là tiền vay vốn; 1,5 tỉ đồng là giải ngân cho thẻ tín dụng). Tính đến ngày 24-9-2024 dư nợ gốc của các hồ sơ trên của 10 khách hàng là 46 tỉ đồng.

Đối với 10 khách hàng đứng tên trên hồ sơ vay và các cá nhân nhận tiền của Tuấn Anh, quá trình điều tra xác định, những người này không được hưởng lợi hay cố ý giúp sức tạo điều kiện cơ hội để Tuấn Anh chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Một số cá nhân sau khi nhận tiền đã chuyển khoản lại cho Tuấn Anh, còn lại một số nhận tiền do Tuấn Anh trả nợ.

Sau khi CQĐT thông báo, những cá nhân này mới biết các hợp đồng vay do Tuấn Anh làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tiền ngân hàng. Các cá nhân trên không biết việc Tuấn Anh thực hiện khoản vay thế nào; việc thanh toán gốc và lãi do Tuấn Anh tự thực hiện và các cá nhân này không trực tiếp giao dịch đến khoản vay. Do đó, CQĐT không xem xét, xử lý hình sự đối với các cá nhân này là có căn cứ.

Cũng theo cáo trạng, đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến hành vi, vai trò, trách nhiệm của Vietcombank - Chi nhánh Sài Gòn và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện cấp tín dụng đối với các khoản vay, để Lê Tuấn Anh có điều kiện, cơ hội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM giám định về trình tự, quy trình, thủ tục xét duyệt, thẩm định cho vay, giải ngân các khoản vay, kiểm tra sau vay vốn của Vietcombank Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi nhưng đến nay chưa có kết quả.

Vì vậy, CQĐT đã tách hành vi, tài liệu liên quan hoạt động ngân hàng trong vụ án để tiếp tục xác minh, giải quyết theo nguồn tin về tội phạm.