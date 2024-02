Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng dịp Tết

Sáng 9-2 (30 Tết Âm lịch), thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, ông Bùi Minh Châu, Bí thư tỉnh uỷ và ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, hoa, lễ vật tại Thượng cung, tri ân công lao các Vua Hùng và bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang kính cáo những kết quả tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm Quý Mão 2023.

Theo đó, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, trong năm 2023, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức.

Dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại ở nhiều nơi, tác động ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhiều vấn đề phức tạp mới phát sinh.

Song với sự nỗ lực, phấn đấu tích cực, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn. Từ đó đạt được nhiều kết quả và thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Riêng Phú Thọ, dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở Phú Thọ đạt được những kết quả khá tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Phú Thọ nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, nêu cao tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng. Chung sức, đồng lòng, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, hùng cường.

Tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng ấm no. Xây dựng, tu bổ, tôn tạo lăng miếu Tổ tiên để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời ghi nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước” và dâng hương tại Lăng Hùng Vương.

Năm 2023, 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Phú Thọ đều đạt và vượt kế hoạch, góp phần hoàn thành 9/15 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2025.

Cũng trong năm 2023, nhiều dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của tỉnh được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, mở ra nhiều cơ hội đầu tư, phát triển.

Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.