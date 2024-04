Phú Thọ dự kiến đón khoảng 1 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 09/04/2024 15:28

Ngày 9-4 (tức 1-3 năm Giáp Thìn), Phú Thọ khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.

Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương 2024 đã họp báo, thông tin về nội dung, chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.

Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cho biết vấn đề an ninh trật tự được lực lượng công an tỉnh lên phương án cụ thể, chi tiết, đảm bảo an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như người dân, du khách về dâng hương.

Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2024. Ảnh XUÂN NGUYỄN

Ngoài ra, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trước, trong lễ hội cũng được các cơ quan liên ngành và Khu di tích lịch sử đền Hùng thường xuyên kiểm tra các hộ kinh doanh.

Về những phản ánh chặt chém trong việc mua bán các mặt hàng, chặt chém giá thuê chiếu... ông Dũng cho hay lực lượng chức năng có những biện pháp cứng và cả biện pháp mềm để xử lý.

"Không để vì vài đồng thu nhập trong vài ngày mà làm xấu đi hình ảnh của lễ hội" - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội đền Hùng cho biết.

Nhiều du khách đã về đền Hùng dâng hương sáng 9-4 (tức mùng 1-3 Âm lịch). Ảnh XUÂN NGUYỄN

Lễ hội đền Hùng được tổ chức hàng năm tại tỉnh Phú Thọ. Từ vài năm trở đây lễ hội diễn ra từ ngày mùng 1 đến 10-3 (âm lịch) với nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật quan trọng.

Năm nay, tỉnh Phú Thọ ước tính đón khoảng 1 triệu du khách về dâng hương kính Tổ.



Cũng trong dịp lễ hội, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Công viên Văn Lang, màn bắn pháo hoa do Công ty TNHH Một thành viên Hoá chất 21 – Bộ Quốc phòng tài trợ.

Trước đó, cũng trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2024, tỉnh Phú Thọ đã khánh thành bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ đại đoàn quân Tiên phong" tại ngã 5 đền Giếng; tổ chức thành công giải chạy "Đền Hùng Spirituality Marathon 2024" với sự tham gia khoảng 6.000 người...