(PLO)- Công an Vũng Tàu đã thông tin cho gia đình bé 11 tháng tuổi tử vong về kết quả giám định bổ sung và quyết định phục hồi điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Chị Đ.L.K.L (ngụ phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) thông tin, ngày 10-11 vừa qua chị được Công an TP. Vũng Tàu mời lên để nhận 2 văn bản mới liên quan đến việc điều tralàm rõ nguyên nhân tử vong của con gái mình là cháu N.N.G.H (tử vong ngày 6-5-2023, thời điểm 11 tháng tuổi).

Theo đó, cơ quan công an thông báo kết luận giám định số 2046/TB-Đ1 ngày 9/11/2023 của Cơ quan CSĐT công an TP. Vũng Tàu. Căn cứ bản kết luận giám định bổ sung số 190C/KL-KTHS-PY ngày 5/10/2023 của phòng Kỹ thuật Hình sự thì không đủ cơ sở xác định chính xác thời điểm cháu H bị chấn thương sọ não kèm viêm phổi.

Sau khi nạn nhân bị chấn thương sọ não còn tùy thuộc vào: vị trí tác động, vật tác động, lực tác động, cơ địa, tuổi, giới...mà mức độ tổn thương mạch máu não, tụ máu não sẽ khác nhau. Nên việc xuất hiện tụ máu dưới màng cứng của nạn nhân sẽ không xác định chính xác được thời gian.

Gia đình chị L có đơn gửi nhiều nơi mong sớm điều tra làm rõ nguyên nhân con của mình tử vong. Ảnh: TK

Văn bản thứ hai là quyết định phục hồi điều tra giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm.

Theo đó, căn cứ bản kết luận giám định bổ sung số 190C/KL-KTHS-PY ngày 5/10/2023 của phòng Kỹ thuật Hình sự, Cơ quan CSĐT công an TP. Vũng Tàu phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ việc cháu H tử vong ngày 6-5-2023 tại bệnh viện Vũng Tàu. Quyết định này gửi đến gia đình chị L và VKSND TP. Vũng Tàu.

Tuy nhiên, chị L cho biết vẫn chưa đồng tình với kết luận giám định bổ sung này và cho hay sẽ gửi đơn đến các cơ quan chức năng để giám sát, đề nghị Cơ quan CSĐT công an TP. Vũng Tàu sớm điều tra làm rõ liên quan đến việc cháu H tử vong.

Trao đổi với PLO về vụ việc, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin, việc Cơ quan CSĐT công an TP. Vũng Tàu tạm đình chỉ điều tra thời điểm 10-9 là do hết thời hạn điều tra và thời điểm đó chưa có kết quả giám định bổ sung để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu H.

Bởi nguyên nhân tử vong của cháu H là chấn thương sọ não nhưng không xác định được thời gian xảy ra chấn thương, có phải xảy ra tại nhà bà B hay không.

Sau khi có kết luận giám định bổ sung, công an phục hồi điều tra theo quy định. Trước mắt xem xét trách nhiệm về việc cơ sở này có được phép nhận trông giữ trẻ hay không để xử lý.

Trước đó, gửi đơn đến PLO, chị L thông tin, từ ngày 3-4-2023, vợ chồng chị gửi cháu H tại nhà bà N.T.B (42 tuổi, ngụ phường 11, TP. Vũng Tàu). Bà B nhận trông giữ trẻ tại gia đình.

Sáng 12-4, chị L đưa cháu H đến nhà bà B, lúc này cháu vẫn bình thường, khỏe mạnh.

Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, chị L nhận được điện thoại của bà B nói cháu H đang cấp cứu tại bệnh viện Vũng Tàu. Đến bệnh viện, chị L được bác sĩ thông báo, cháu H trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, không còn hi vọng...

Sau đó, chị L trình báo Công an phường 11, TP Vũng Tàu. Cháu H điều trị tại bệnh viện đến ngày 6-5 thì tử vong. Công an đã khám nghiệm tử thi cháu H để xác định nguyên nhân tử vong.

