Phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Các luật sư bào chữa ra sao?

(PLO)- Luật sư bào chữa cho rằng các bị cáo bị oan, đề nghị tòa tuyên không phạm tội và trả tự do cho các bị cáo.

Sáng 3-11, TAND tỉnh Long An tiếp tục phần tranh luận tại phiên toà xét xử phúc thẩm vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại 'Tịnh thất Bồng lai' đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm.

Bị cáo Lê Tùng Vân tiếp tục vắng mặt vì lý do sức khỏe, 5 bị cáo còn lại trong vụ án có mặt tại Phiên tòa.

Tiếp tục phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho rằng đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Tùng Vân nêu rõ : “Tôi không xúc phạm Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hoà, ngược lại tôi cùng một số người ở Thiền am (Thiền am bên bờ vũ trụ - PV) là nạn nhân bị lạm dụng, vu khống trong thời gian dài rất thậm tệ.

Tôi yêu cầu toà án cấp phúc thẩm sửa bản án cấp sơ thẩm tuyên tôi và các đệ tử của tôi tuyên vô tội, trả tự do cho các đệ tử của tôi, đình chỉ vụ án, xoá bất công cho chúng tôi để chúng tôi tin rằng Việt Nam có công lý”.

Đây cũng là lời đề nghị của các bị cáo trong phần bào chữa, cũng là kiến nghị của các luật sư.

Các luật sư đề nghị HĐXX ghi nhận để qua đó xác định trong trường hợp này vụ án đã vi phạm luật tố tụng, không đảm bảo việc xét xử, tuyên án đối với các bị cáo.

Từ đó, luật sư cho rằng các bị cáo bị oan sai, đề nghị tòa tuyên không phạm tội và trả tự do cho các bị cáo.

Trước đó, trong phiên xử ngày 2-11, các bị cáo cho rằng bản thân không phạm tội như án sơ thẩm và đồng loạt kêu oan. Các bị cáo cho rằng nội dung trong các video clip không hề mạo xưng đức Phật vì họ tu theo kiểu riêng, không xúc phạm người khác mà do bức xúc khi bị người khác xúc phạm việc tu tại gia của mình.

Ngoài ra, các bị cáo nói các video clip đưa ra tại tòa là giả mạo và không phải do họ tạo ra đăng lên mạng xã hội, việc họ đăng các video clip lên mạng xã hội trước đây không do bị cáo Lê Tùng Vân chỉ đạo.

Tuy nhiên, VKS nhận định các bị cáo có hành vi sử dụng các phương tiện điện tử để đăng tải lên mạng xã hội năm clip có chứa nội dung sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa; xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ).

Trong vụ án này, ông Lê Tùng Vân giữ vai trò chủ mưu cầm đầu. Các bị cáo khác có vai trò đồng phạm. Hành vi phạm tội của các bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần.

Các bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ mới. Đại diện VKS đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo và tuyên y án sơ thẩm.

HUỲNH DU - HỮU ĐĂNG