Pin tự chế của khách phát cháy ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất 31/07/2024 11:48

(PLO)- Đội an ninh trật tự quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng lấy bình chữa cháy và dập tắt đám cháy trong vòng 3 phút.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết lúc 23 giờ 55 phút ngày 30-7, tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý ký gửi đảo G ga đi quốc tế đã xảy ra vụ cháy nhỏ từ pin tự chế. Đây là vật dụng hành khách bỏ lại vì không được mang trong hành lý ký gửi lên chuyến bay.

Ngay khi vụ việc được phát hiện, Đội an ninh trật tự quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng lấy bình chữa cháy và dập tắt đám cháy trong vòng 3 phút đồng thời, dọn dẹp, vệ sinh khu vực xảy ra vụ cháy. Do đội an ninh sử dụng bình bột chữa cháy nên bụi bột đã tạo khói ở khu vực đảo G.

Đội an ninh sử dụng bình bột chữa cháy nên bụi bột tạo khói ở khu vực đảo G nhà ga quốc tế - sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: CTV

Cùng đó, Đội cứu hỏa khẩn nguy Trung tâm điều hành sân bay đã xử lý các bước tiếp theo đúng chức năng nhiệm vụ. Đến 00 giờ 55 phút, khu vực cháy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sự cố nêu trên không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động khai thác tại nhà ga.

Theo ghi nhận của PLO, thời gian qua, các hãng hàng không Việt Nam cấm vận chuyển lên máy bay dưới mọi hình thức pin Lithium bị hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất; các thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium bị hư hỏng.

Các thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium không bị hư hỏng nhưng nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất chỉ được phép mang dưới dạng hành lý xách tay và tắt nguồn, cấm vận chuyển dưới dạng hành lý và hàng hóa ký gửi.

Các thiết bị điện tử sử dụng pin Lithium hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất nhưng đã được thay pin bởi nhà sản xuất và không nằm trong danh sách bị triệu hồi thì không bị cấm vận chuyển.