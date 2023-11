PV GAS khen thưởng 8 đơn vị hoàn thành tốt thi đua bảo dưỡng sửa chữa công trình khí

Với ý nghĩa quan trọng của việc bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) định kỳ các công trình khí, cũng như chạy thử chuỗi dự án LNG Thị Vải trong kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), ngày 25-07, Công đoàn và Đoàn Thanh niên PV GAS phối hợp phát động phong trào thi đua hoàn thành đợt bảo dưỡng dừng khí Cửu Long, Nam Côn Sơn, PM3 - Cà Mau và công tác chạy thử chuỗi dự án LNG. Sau thời gian triển khai, các đơn vị đăng ký thi đua đều hoàn thành xuất sắc các mục tiêu cam kết.

Lễ bàn giao và tiếp nhận vận hành công trình kho chứa LNG Thị Vải và đường ống dẫn khí

Cụ thể, 8 đơn vị trực thuộc PV GAS là: Công ty Dịch vụ khí (DVK), Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT), Công ty Khí Cà Mau (KCM), Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN), Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP), Chi nhánh khí Hải Phòng (KHP), Công ty Quản lý dự án khí (DAK) và Chi nhánh kinh doanh LNG (PV GAS LNG) đã ký bản đăng ký thi đua thực hiện an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đợt BDSC và công tác chạy thử chuỗi dự án LNG năm 2023.

Đợt BDSC và công tác chạy thử dự án LNG năm nay diễn ra với không ít khó khăn: khối lượng công việc lớn và gia tăng so với các năm; tập trung khối lượng lớn nhân lực và thiết bị cùng làm việc trong công trình khí; diễn ra trong thời gian rất giới hạn và trong điều kiện thời tiết không thuận lợi; có những tác động từ bất ổn địa chính trị, sự đứt gãy chuỗi cung ứng làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị vật tư…

Quá trình thực hiện chuỗi mục tiêu khó và mới, với áp lực công việc cao đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tổng công ty, sự phối hợp tốt giữa các đơn vị và hỗ trợ từ các ban chuyên môn; đồng thời còn phải ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ lãnh đạo và CBCNV các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn, trách nhiệm. Với tinh thần quyết tâm cao và phong trào thi đua sôi nổi trên các công trình dự án, các đơn vị đều xuất sắc hoàn thành 100% khối lượng công việc kể cả phát sinh và “về đích” vượt tiến độ. Đó là kết quả đẹp của việc phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch đồng bộ, khoa học; công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chủ động, thực hiện tốt các phương án hậu cần hợp lý (vật tư, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hồ sơ công việc, nhân sự, hậu cần, y tế, an ninh, an toàn,…); tiến độ công việc được kiểm soát chặt chẽ.

Phòng điều khiển

Trong đó, đợt BDSC Hàm Rồng – Thái Bình (HR-TB) vượt tiến độ 14 giờ 30 phút; BDSC PM3-Cà Mau có 2 phần: hệ thống PM3 Cà Mau vượt tiến độ 6 ngày và GPP Cà Mau vượt tiến độ 1,5 ngày; hoàn thành BDSC hệ thống khí Cửu Long và các trạm khí đều sớm hơn 12 giờ so với kế hoạch; BDSC hệ thống Nam Côn Sơn 1 về đích sớm 1,3 ngày; BDSC tại các giàn khí vượt tiến độ từ 12 đến 24 giờ… Đặc biệt, công tác chạy thử chuỗi dự án LNG thực hiện từ ngày 10-7 đến 01-08, đảm bảo các tiêu chí theo quy trình được duyệt và vượt tiến độ 44 ngày so với quy định của hợp đồng. Do được tối ưu quá trình, công tác chạy thử này chỉ phải xả đốt lượng LNG là 2.227 tấn, ít hơn so với tính toán ban đầu, qua đó tiết kiệm số tiền khoảng 2,5 triệu USD.

Để kịp thời động viên các đơn vị đã hoàn thành tốt công tác bảo dưỡng trong đợt BDSC định kỳ và chạy thử chuỗi dự án LNG năm 2023, Công đoàn PV GAS đã quyết định khen thưởng cho các đơn vị tham gia phong trào thi đua. Trong đó, các đơn vị DVK, KVT, DAK được khen thưởng Mức 1; KĐN, KCM được khen thưởng Mức 2; NCSP, KHP, PV GAS LNG được khen thưởng mức 3.

PHƯƠNG THẢO