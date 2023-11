Ngày 27-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed Al-Ansari cho biết Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, thuộc Palestine) đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm 2 ngày, theo tờ Times of Israel.

Ông Al-Ansari cho biết việc thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn sẽ tạo điều kiện cho nhiều con tin đang bị giam giữ ở Gaza được thả ra và sẽ giúp các tổ chức nhân đạo có thêm thời gian chuyển hàng viện trợ vào Gaza.

Người dân Gaza bước đi giữa đường phố đổ nát trong ngày thứ 4 của thỏa thuận ngừng bắn hôm 27-11. Ảnh: AP

Theo Times of Israel, khả năng cao sẽ có khoảng 20 con tin được thả ra trong 2 ngày tới.

Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari cho biết Israel sẵn sàng kéo dài sự yên bình tại Gaza miễn là có ít nhất 10 con tin được thả ra mỗi ngày. Phía Israel cũng sẽ thả các tù nhân người Palestine để đổi lấy con tin như thỏa thuận ban đầu.

Trong khi đó, phía Hamas cho biết họ chỉ đồng ý ngừng giao tranh nếu Israel tuân thủ đúng các điều kiện đã nêu trong thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra hôm 24-11.

Theo Times of Israel, nhờ các cuộc đàm phán do Qatar thúc đẩy, tới nay đã có 17 công dân Thái Lan, 1 công dân Philippines, 1 công dân mang quốc tịch Nga-Israel, 39 người Israel, cùng hàng trăm người Palestine được trả tự do.

Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza hôm 25-11. Ảnh: AP

Theo đó, thông tin về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sẽ củng cố niềm hy vọng cho gia đình 175 con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.

Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết trong những ngày ngừng bắn, trung bình có khoảng 160 đến 200 xe chở hàng viện trợ vào Gaza mỗi ngày. Các chuyến hàng gồm nước ngọt, thực phẩm, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác.

LHQ cho rằng việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp các chuyến hàng viện trợ được chuyển vào Gaza nhiều hơn, góp phần giải quyết phần nào tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại khu vực này.

CHÍ THANH